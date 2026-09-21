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Банки у ліквідації отримали майже 2,7 млрд грн за вісім місяців: звідки надійшли гроші

гроші
Банки у ліквідації отримали 2,66 млрд грн за 8 місяців / Depositphotos

За січень-серпень 2026 року до банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 2,66 млрд грн. У серпні сума становила 43,2 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

За вісім місяців найбільше коштів банки отримали від реалізації активів — 2,19 млрд грн.

Надходження у серпні

За минулий місяць банки-банкрути отримали: 

  • 31,5 млн грн від доходів за цінними паперами; 
  • 8 млн грн — від погашення кредитів; 
  • 2,3 млн грн — від оренди майна; 
  • 0,9 млн грн — з інших джерел; 
  • 0,5 млн грн — від реалізації активів.

У серпні найбільші надходження зафіксували в:

  • АТ "Айбокс Банк" — 26,1 млн грн; 
  • ПАТ "Дельта Банк" — 5,6 млн грн; 
  • АТ "РВС Банк" — 4,8 млн грн; 
  • ПАТ "Промінвестбанк" — 1,3 млн грн.

Як зазначили у Фонді, кошти від управління та продажу активів банків у ліквідації спрямовують на задоволення вимог їхніх кредиторів у порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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