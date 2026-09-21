Банки у ліквідації отримали майже 2,7 млрд грн за вісім місяців: звідки надійшли гроші

За січень-серпень 2026 року до банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 2,66 млрд грн. У серпні сума становила 43,2 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

За вісім місяців найбільше коштів банки отримали від реалізації активів — 2,19 млрд грн.

Надходження у серпні

За минулий місяць банки-банкрути отримали:

31,5 млн грн від доходів за цінними паперами;

8 млн грн — від погашення кредитів;

2,3 млн грн — від оренди майна;

0,9 млн грн — з інших джерел;

0,5 млн грн — від реалізації активів.

У серпні найбільші надходження зафіксували в:

АТ "Айбокс Банк" — 26,1 млн грн;

ПАТ "Дельта Банк" — 5,6 млн грн;

АТ "РВС Банк" — 4,8 млн грн;

ПАТ "Промінвестбанк" — 1,3 млн грн.

Як зазначили у Фонді, кошти від управління та продажу активів банків у ліквідації спрямовують на задоволення вимог їхніх кредиторів у порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.