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Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 мільярдів гривень

Гроші
Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 мільярдів гривень

Від початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та банки в його управлінні спрямували до державного бюджету України понад 46,7 млрд грн. Однак сума повернених боргових зобов'язань могла б бути вищою ще на 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Загальна сума надходжень до держбюджету від Фонду розподілилася за кількома основними напрямами:

  • 28,8 млрд грн — вилучені активи та кошти дочірніх структур російських держбанків ("МР Банку" та "Промінвестбанку");
  • 13,3 млрд грн — погашення зобов'язань за запозиченнями перед державою під час банківської кризи 2014–2017 років;
  • 3,3 млрд грн — перераховано державі як кредитору дев'ятої черги АТ "МР Банк";
  • 1,3 млрд грн — повернення податкових зобов'язань перед ДПС банками в управлінні ФГВФО.

За даними Фонду, сума погашення боргів за запозиченнями 2014–2017 років могла б бути більшою на 1,7 млрд грн. Перерахуванню цих коштів перешкоджають дії колишніх власників ПАТ "Укрінбанк", законність яких ФГВФО наразі оскаржує в суді.

Після виплати вкладникам банку 1,8 млрд грн колишні власники змінили реєстраційні дані установи, перейменувавши ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Укрінком" та змінивши юридичну адресу з Києва на Сіверськодонецьк (раніше — Сєвєродонецьк).

Активи банку були виведені під контроль "Укрінкому", який надалі ініціював процедуру контрольованого банкрутства як небанківська установа, що блокує розрахунки з кредиторами та повернення боргу державі.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 5,3 мільярда гривень за результатами діяльності у 2025 році.

Автор:
Максим Кольц

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