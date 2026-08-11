Фонд гарантування поповнив держбюджет України на понад 46 мільярдів гривень

Від початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та банки в його управлінні спрямували до державного бюджету України понад 46,7 млрд грн. Однак сума повернених боргових зобов'язань могла б бути вищою ще на 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Загальна сума надходжень до держбюджету від Фонду розподілилася за кількома основними напрямами:

28,8 млрд грн — вилучені активи та кошти дочірніх структур російських держбанків ("МР Банку" та "Промінвестбанку");

13,3 млрд грн — погашення зобов'язань за запозиченнями перед державою під час банківської кризи 2014–2017 років;

3,3 млрд грн — перераховано державі як кредитору дев'ятої черги АТ "МР Банк";

1,3 млрд грн — повернення податкових зобов'язань перед ДПС банками в управлінні ФГВФО.

За даними Фонду, сума погашення боргів за запозиченнями 2014–2017 років могла б бути більшою на 1,7 млрд грн. Перерахуванню цих коштів перешкоджають дії колишніх власників ПАТ "Укрінбанк", законність яких ФГВФО наразі оскаржує в суді.

Після виплати вкладникам банку 1,8 млрд грн колишні власники змінили реєстраційні дані установи, перейменувавши ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Укрінком" та змінивши юридичну адресу з Києва на Сіверськодонецьк (раніше — Сєвєродонецьк).

Активи банку були виведені під контроль "Укрінкому", який надалі ініціював процедуру контрольованого банкрутства як небанківська установа, що блокує розрахунки з кредиторами та повернення боргу державі.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 5,3 мільярда гривень за результатами діяльності у 2025 році.