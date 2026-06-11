Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 5,3 мільярда гривень

За результатами діяльності у 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету України 5,3 мільярда гривень. Розрахунки за цим механізмом відбуваються вже не перший рік, хоча сума є меншою, ніж за підсумками 2024 року — тоді Фонд спрямував до державної скарбниці 7,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Основними джерелами надходжень для установи є регулярні внески банків-учасників системи гарантування, доходи від інвестування в державні цінні папери, а також кошти від управління та продажу активів фінустанов, що зараз ліквідуються. Надлишок грошей перераховується до держбюджету лише тоді, коли відкоригований капітал Фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування з урахуванням потенційних ризиків.

На кінець 2025 року капітал Фонду перевищив 50,4 мільярда гривень і демонструє позитивну динаміку, а цільовий показник фінансової стійкості становив 3,12% при плані у 2,8%.

Як виник борг Фонду перед державою та як його повертають

Поточний механізм розрахунків із державою пов'язаний із подіями минулих років, коли Фонду знадобилася масштабна фінансова підтримка:

Криза 2014–2017 років: тоді Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Щоб вчасно виплатити вкладникам близько 90 мільярдів гривень, Фонд позичив у держави кошти в обмін на векселі на суму 60 мільярдів гривень. До 2022 року установі вдалося погасити майже 22 мільярди гривень (включаючи 8 мільярдів гривень відсотків).

Рішення 2022 року: після початку повномасштабного вторгнення Росії, у квітні 2022 року, за ініціативи Президента було ухвалено закон про 100% гарантування вкладів громадян на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення. Цей же документ припинив зобов'язання Фонду за векселями, що позитивно вплинуло на його капіталізацію.

Поточний договір: борг за векселями перевели в умовні зобов'язання за угодою з Міністерством фінансів. Оплата на користь держави тепер здійснюється виключно за умови, що відкоригований капітал повністю покриває очікувані майбутні витрати на виплати вкладникам, забезпечуючи стабільність системи.

Нагадаємо, Фонд гарантування виплатив 1,75 млрд грн кредиторам банків у ліквідації за квартал. Протягом січня-березня 2026 року загальна сума задоволення вимог кредиторів фінансових установ, які ліквідуються під контролем Фонду, склала 1,748 мільярда гривень.