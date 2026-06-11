Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 5,3 миллиарда гривен

По результатам деятельности в 2025 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет Украины 5,3 миллиарда гривен. Расчеты по этому механизму проходят уже не первый год, хотя сумма меньше, чем по итогам 2024 года — тогда Фонд направил в государственную казну 7,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Основными источниками поступлений для учреждения являются регулярные взносы банков-участников системы гарантирования, доходы от инвестирования в государственные ценные бумаги, а также средства от управления и продажи ликвидируемых активов финучреждений. Излишек денег перечисляется в госбюджет только тогда, когда откорректированный капитал Фонда превышает прогнозируемую сумму гарантированного возмещения с учетом потенциальных рисков.

К концу 2025 года капитал Фонда превысил 50,4 миллиарда гривен и демонстрирует положительную динамику, а целевой показатель финансовой устойчивости составил 3,12% при плане в 2,8%.

Как возник долг Фонда перед государством и как его возвращают

Текущий механизм расчетов с государством связан с событиями прошлых лет, когда Фонду потребовалась масштабная финансовая поддержка:

Кризис 2014-2017 годов: тогда Национальный банк признал неплатежеспособными 94 банка. Чтобы своевременно выплатить вкладчикам около 90 миллиардов гривен, Фонд ссудил у государства средства в обмен на векселя на сумму 60 миллиардов гривен. К 2022 году учреждению удалось погасить около 22 миллиардов гривен (включая 8 миллиардов гривен процентов).

Решение 2022 года: после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года по инициативе Президента был принят закон о 100% гарантировании вкладов граждан на период военного положения и трех месяцев после его завершения. Этот же документ прекратил обязательство Фонда по векселям, что положительно повлияло на его капитализацию.

Текущий договор: долг по векселям переведен в условные обязательства по соглашению с Министерством финансов. Оплата в пользу государства теперь производится исключительно при условии, что откорректированный капитал полностью покрывает ожидаемые будущие расходы на выплаты вкладчикам, обеспечивая стабильность системы.

Напомним, Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал. В январе-марте 2026 года общая сумма удовлетворения требований кредиторов финансовых учреждений, ликвидируемых под контролем Фонда, составила 1,748 миллиарда гривен.