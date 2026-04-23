Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал

В январе-марте 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 1,748 млрд. грн.

Наибольшую часть средств - 748,5 млн грн - перечислил АО "МР Банк" (бывший Сбербанк). Деньги получило государство в лице ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" как кредитор девятой очереди.

Еще 865,6 млн грн направили кредиторам седьмой очереди. Речь идет, в частности, о юридических лицах-клиентах банков, не связанных с учреждениями. В список получателей также вошли юрлица АО "РВС Банк".

В Фонде отметили, что выплаты кредиторам "РВС Банка" начались чуть более чем через два месяца после старта ликвидационной процедуры. Это один из самых быстрых результатов за время работы.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай заявила, что уровень удовлетворения требований кредиторов является одним из ключевых показателей эффективности работы Фонда. По ее словам, каждая выплаченная гривна является результатом работы с активами неплатежеспособных банков, в частности, реструктуризации долгов, управления имуществом и продажи активов.

В целом по состоянию на 1 апреля 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 76,4 млрд грн.

Из этой суммы около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы, в том числе 16,7 млрд грн – Национальный банк Украины.

В Фонде отметили, что источником выплат является продажа активов ликвидированных банков, погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие поступления.

Отметим, что в начале апреля суды Украины начали рассматривать ряд исков Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и бывшим владельцам 13 банков, находящихся в процессе ликвидации. Речь идет о делах в рамках уголовных производств в судах первой инстанции.