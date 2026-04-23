Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал

гривны
Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков / Depositphotos

В январе-марте 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 1,748 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Наибольшую часть средств - 748,5 млн грн - перечислил АО "МР Банк" (бывший Сбербанк). Деньги получило государство в лице ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" как кредитор девятой очереди.

Еще 865,6 млн грн направили кредиторам седьмой очереди. Речь идет, в частности, о юридических лицах-клиентах банков, не связанных с учреждениями. В список получателей также вошли юрлица АО "РВС Банк".

В Фонде отметили, что выплаты кредиторам "РВС Банка" начались чуть более чем через два месяца после старта ликвидационной процедуры. Это один из самых быстрых результатов за время работы.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай заявила, что уровень удовлетворения требований кредиторов является одним из ключевых показателей эффективности работы Фонда. По ее словам, каждая выплаченная гривна является результатом работы с активами неплатежеспособных банков, в частности, реструктуризации долгов, управления имуществом и продажи активов.

В целом по состоянию на 1 апреля 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 76,4 млрд грн.

Из этой суммы около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы, в том числе 16,7 млрд грн – Национальный банк Украины.

В Фонде отметили, что источником выплат является продажа активов ликвидированных банков, погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие поступления.

Отметим, что в начале апреля суды Украины начали рассматривать ряд исков Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и бывшим владельцам 13 банков, находящихся в процессе ликвидации. Речь идет о делах в рамках уголовных производств в судах первой инстанции.

Автор:
Татьяна Гойденко