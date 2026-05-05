Атаки по энергетике ударили по экономике: ВВП Украины начал падать

экономика
ВВП Украины начал падать / Depositphotos

Экономика Украины в начале 2026 года демонстрирует признаки замедления – в первом квартале реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную службу статистики .

Какие причины падения ВВП

Оперативный показатель ВВП формируется на основе предварительных статистических данных о фактических темпах роста или сокращении объемов производства в разных отраслях экономики.

Фото 2 — Атаки по энергетике ударили по экономике: ВВП Украины начал падать
Инфографика: Госстат

1 апреля Национальный банк Украины также отметил замедление экономической активности в начале 2026 года, и среди главных причин замедления отметил последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру и логистические объекты. Дополнительным сдерживающим фактором стала осторожная бюджетная политика из-за задержек с поступлением международной финансовой помощи.

По мере уменьшения дефицита электроэнергии весной экономическая активность несколько восстановилась, однако в целом по итогам I квартала 2026 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, замедлился всего до 0,2% в расходящемся годовом измерении с данными Государственной службы статистики.

Что может способствовать росту экономики

Содействовать оживлению экономики в будущем смогут поступления международной поддержки и восстановления бюджетных расходов.

В то же время из-за более слабых результатов первого квартала, сложного состояния энергосистемы и накопленных негативных последствий войны на Ближнем Востоке НБУ пересмотрел в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2026 год до 1,3%.

Однако в среднесрочной перспективе, при постепенной стабилизации функционирования экономики Украины и снижении геополитических рисков, ожидается ускорение экономического роста до 2,8–3,7% в 2027-2028 годах.

Напомним, что аналитики ИЭД выделяют несколько ключевых секторов , наиболее повлиявших на сокращение валовой добавленной стоимости в первом квартале 2026 года, называют спад в таких секторах: энергетика, добывающая и перерабатывающая промышленность, а также транспорт.

Кроме того, сдерживающим фактором остаются длительные инфляционные процессы.

Автор:
Марк Любаров