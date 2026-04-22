- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Реальный ВВП Украины сокращается третий месяц подряд: итоги І квартала
Экономика Украины показывает негативную динамику в начале 2026 года. По данным Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сокращается третий месяц подряд, а по итогам первого квартала падение составило 0,6%.
Об этом сообщает Delo.ua, со ссылкой на материал Института экономических исследований и политических консультаций.
Только в марте показатель снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эксперты обновили оценку падения за февраль, скорректировав ее с 1,6% до 0,5%, что позволило получить более точные данные за весь квартал.
Факторы влияния на отрасли экономики
Аналитики ИЭД выделяют несколько ключевых секторов, наиболее повлиявших на общее сокращение валовой добавленной стоимости (ВДВ):
- Энергетика и добывающая промышленность: производство электроэнергии и распределение газа упали на 15%. В добывающей отрасли падение составило около 2% из-за перебоев в добыче газа и железной руды. В то же время, солнечная генерация в марте частично компенсировала дефицит.
- Транспортный сектор: реальная ВДС в транспорте упала на 10%. Основные причины – подорожание топлива, сокращение перевозок сырья и продолжающиеся атаки на логистическую инфраструктуру.
- Перерабатывающая промышленность: зафиксировано понижение на 0,7%.
- Инфляционные процессы: в марте темпы роста цен ускорились до 7,9% (в феврале – 7,6%). Это обусловлено мировым удорожанием нефтепродуктов и высокой стоимостью электричества для предприятий.
Прогнозы восстановления от международных институтов
Несмотря на сложное начало года, большинство аналитических центров и финансовых организаций ожидают восстановления экономики уже во второй половине 2026 года.
- МВФ прогнозирует годовой рост ВВП на уровне 2%.
- Всемирный банк ожидает замедления до 1,2% по итогам года.
- НБУ сохраняет прогноз на уровне 1,8% роста в 2026 году.
- Dragon Capital улучшил свои ожидания до 1,5% роста.
Ускорение экономической активности до 2,8–4,0% прогнозируется только на 2027–2028 годы при условии стабилизации ситуации безопасности и восстановления экспортных путей.
Напомним, по прогнозам МВФ, глобальный государственный долг достигнет 100% мирового ВВП уже в 2029 году. Такой высокий уровень задолженности в истории человечества ранее фиксировался только после Второй мировой войны, что потребует правительств стран мира, в том числе Украины, взвешенной фискальной политики.