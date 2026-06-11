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Запрет соцсетей до 16 лет и контроль ИИ: в Канаде готовят новый закон

Социальные сети
Запрет соцсетей до 16 лет и контроль ИИ / Unsplash

Канадское правительство представило в парламенте законопроект о цифровой безопасности, предусматривающий запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Исключение будут сделаны только для тех платформ, которые смогут подтвердить соответствие строгим государственным стандартам безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы Reuters.

Кроме ограничений относительно соцсетей, документ имеет целью сделать более безопасным использование ИИ-чатботов. Для этого в стране планируется создать специальный цифровой регулятор, который будет разрабатывать и контролировать внедрение защитных стандартов для искусственного интеллекта.

За нарушение новых правил технологическим компаниям будут грозить жесткие санкции — штраф в размере 3% от их глобальной годовой выручки или до 10 миллионов канадских долларов (около 7,2 миллиона долларов США) в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Причины реформы и реакция технологических гигантов

Министр по делам канадской идентичности и культуры Марк Миллер отметил, что алгоритмы соцсетей и ИИ-чатов разработаны так, чтобы максимально удерживать внимание пользователей. По его словам, они вредят здоровому детскому развитию и становятся причиной тревожности, изоляции и депрессии у молодежи, поэтому закон должен вернуть подростков к реальному общению и обучению.

Толчком к разработке этих правил стал недавний судебный иск против компании OpenAI от семей, пострадавших от одного из самых массовых расстрелов в стране. Истцы утверждают, что компания знала по диалогам в ChatGPT о подготовке нападения злоумышленником, но не предупредила правоохранителей.

Текущая ситуация вокруг инициативы правительства сопровождается следующими факторами:

  • Позиция бизнеса: представители Google и корпорации Meta заявили о готовности сотрудничать с правительством для улучшения безопасности, однако подробно анализируют текст законопроекта. Компании X и Snapchat пока воздержались от комментариев.
  • Продолжительность внедрения: по оценкам правительственных чиновников, принятие закона парламентом может длиться около года, а создание нового регулятора и запуск системы заберут еще до 18 месяцев после его подписания.
  • Мировой тренд: Канада занимает опыт Австралии, которая в декабре стала первой страной мира, закрывшей соцсети для подростков до 16 лет, из-за чего компании заблокировали почти 5 миллионов подростковых аккаунтов. Подобные ограничения сейчас рассматривают Франция, Дания, Польша, а Греция объявила о запуске аналогичного запрета для детей до 15 лет с января 2027 года.

Эксперты отмечают, что канадский подход масштабнее австралийского. Вместо простой блокировки доступа правительство премьер-министра Марка Карни стремится полностью перестроить цифровую экосистему для защиты детей, одновременно распространяя правила и на индустрию искусственного интеллекта.

Напомним, Apple расширяет инструменты защиты детей на фоне запретов соцсетей в мире. Американская корпорация расширяет возможности родительского контроля для защиты детей в интернете, а презентация новых функций состоялась на фоне того, как правительства многих стран мира начинают массово ограничивать или полностью запрещать использование социальных сетей для несовершеннолетних.

Автор:
Максим Кольц