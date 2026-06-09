Apple расширяет инструменты защиты детей на фоне запретов соцсетей в мире

Американская корпорация Apple расширяет возможности родительского контроля, чтобы помочь защитить детей в Интернете. Презентация новых функций состоялась на фоне того, как правительства многих стран мира начинают массово ущемлять или полностью запрещать использование социальных сетей для несовершеннолетних.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

В ходе ежегодной конференции для разработчиков WWDC компания Apple показала обновленные инструменты безопасности для iPhone и iPad. Они позволят родителям лучше контролировать время использования устройств, устанавливать жесткие лимиты на запуск конкретных приложений, ограничивать доступ к нежелательному контенту и полностью проверять, с кем общается их ребенок.

Новые функции начнут появляться в операционных системах вместе с масштабными обновлениями программного обеспечения уже этой осенью.

Почему Apple меняет правила и как реагирует мир

Технологические гиганты сейчас находятся под сильным давлением со стороны общества и политиков. Психологи и профильные исследователи все чаще связывают бесконтрольное пребывание подростков в соцсетях с серьезными рисками для психического здоровья - от кибербуллинга и расстройств пищевого поведения до самоубийств. В Apple отметили, что обновления должны помочь семьям сформировать здоровые цифровые привычки в соответствии с возрастом ребенка.

Сейчас в мире наблюдается глобальный тренд по ограничению интернета для детей:

Австралия в декабре стала первой в мире демократической страной, законодательно заставившей компании типа Meta, TikTok и Snap удалить со своих платформ всех пользователей, которым еще не исполнилось 16 лет.

Индонезия, Великобритания, отдельные штаты Индии и несколько стран Евросоюза уже ввели или активно обсуждают аналогичные возрастные ограничения.

В США суды в последние месяцы вынесли несколько знаковых вердиктов против известных сервисов, что сильно подогрело публичную дискуссию о вреде соцсетей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз официально заявил, что руководитель Apple Тим Кук лично звонил по телефону для обсуждения новых инструментов безопасности. По словам австралийского премьера, глава Apple подтвердил, что разработчики компании вдохновлялись именно жестким австралийским опытом запрета соцсетей, а также собственными продолжительными исследованиями влияния гаджетов на детскую психику.

Напомним, Apple откладывает запуск искусственного интеллекта Siri AI в ЕС из-за конфликта с регуляторами. Умный помощник, который презентовали на той же конференции, не появится на смартфонах iPhone и планшетах iPad в странах Евросоюза из-за строгих требований местного Закона о цифровых рынках. Европейская комиссия считает, что Apple должна предоставить сторонним разработчикам такой же прямой доступ к частным данным пользователей, как и собственному ИИ. Компания категорически отказалась идти на компромисс из-за угрозы безопасности информации.