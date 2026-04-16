Глобальный госдолг достигнет 100% мирового ВВП в 2029 году — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз накопления мирового госдолга. Согласно докладу Fiscal Monitor, показатель достигнет отметки в 100% глобального ВВП уже в 2029 году — годом ранее, чем предполагалось ранее. Подобный уровень задолженности в истории человечества фиксировался только после второй мировой войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет МВФ.

По состоянию на 2025 г. глобальный долг составлял 93,9% ВВП. Основными факторами давления на государственные финансы стали расходы на оборону, социальные нужды и рост процентных ставок по кредитам.

США и Китай как двигатели долга

Наибольший вклад в рост мировой долговой нагрузки внесут две крупнейшие экономики мира. Прогнозы для отдельных регионов и стран выглядят следующим образом:

США: ожидается рост долга до 135,5% ВВП в 2029 году (против 123,9% в 2025 году).

Китай: показатель составит 120,3% ВВП (с 99,2% в 2025 году).

Еврозона прогнозируется умеренный рост до 89% ВВП.

Развивающиеся страны (без Китая): увеличение до 60,8%.

В развитых странах (если не учитывать США) ожидается незначительное сокращение долговой нагрузки — до 93,9% ВВП к концу десятилетия.

Влияние геополитики на бюджеты

Аналитики фонда отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты. Это проявляется из-за роста цен на энергоносители и продовольствие, а также необходимости увеличивать расходы на безопасность, что снижает общую экономическую активность.

