Прогнозы ВВП: Нацбанк видит больше устойчивости в украинской экономике, чем Минэкономики

Национальный банк Украины считает оценку Министерства экономики по падению ВВП на 1,2% в январе-феврале слишком пессимистическим. Несмотря на обстрелы энергосистемы и дефицит мощностей, регулятор отмечает устойчивый потребительский спрос, ставший опорой для экономики в начале года.

Как сообщает Delo.ua , заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил , что ситуация в энергетике сейчас отвечает ожиданиям центробанка, заложенным в январский прогноз.

Энергетика и влияние атак на макропоказатели

По расчетам НБУ, энергодефицит отнимает около 0,4 процентных пункта от потенциального роста. Если бы энергосистема работала без ограничений, прогноз ВВП на 2026 год составил бы 2,2% вместо текущих 1,8%.

Ключевые каналы влияния энергетических атак:

Угнетение деловой активности в промышленности.

Дополнительное давление на цены из-за затрат бизнеса на альтернативное питание.

Ухудшение торгового баланса.

Повышение рисков последующей передвижения населения.

В то же время в Нацбанке отмечают: украинская экономика уже неоднократно демонстрировала адаптивность к таким шокам, а подготовка к следующей зиме может оказаться более эффективной.

Глобальные риски: Ближний Восток и партнеры

Влияние войны на Ближнем Востоке на украинский ВВП сейчас оценивается как близкое к нулю, однако существуют косвенные угрозы:

Безопасность: истощение мировых запасов ПВО и ПРО.

Финансы: усиление политики ведущих центробанков может замедлить экономику торговых партнеров Украины.

Экспорт: возможное падение спроса на металлургию, однако спрос на продовольствие и продукцию ОПК останется стабильным.

Свой обновленный макропрогноз Нацбанк обнародует 30 апреля.

Напомним, ВВП Украины за два месяца сократился на 1,2% . Основной причиной падения назвали негативную динамику в промышленности и энергетике из-за постоянных обстрелов инфраструктуры.