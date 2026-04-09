Прогнозы ВВП: Нацбанк видит больше устойчивости в украинской экономике, чем Минэкономики
Национальный банк Украины считает оценку Министерства экономики по падению ВВП на 1,2% в январе-феврале слишком пессимистическим. Несмотря на обстрелы энергосистемы и дефицит мощностей, регулятор отмечает устойчивый потребительский спрос, ставший опорой для экономики в начале года.
Как сообщает Delo.ua , заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил , что ситуация в энергетике сейчас отвечает ожиданиям центробанка, заложенным в январский прогноз.
Энергетика и влияние атак на макропоказатели
По расчетам НБУ, энергодефицит отнимает около 0,4 процентных пункта от потенциального роста. Если бы энергосистема работала без ограничений, прогноз ВВП на 2026 год составил бы 2,2% вместо текущих 1,8%.
Ключевые каналы влияния энергетических атак:
- Угнетение деловой активности в промышленности.
- Дополнительное давление на цены из-за затрат бизнеса на альтернативное питание.
- Ухудшение торгового баланса.
- Повышение рисков последующей передвижения населения.
В то же время в Нацбанке отмечают: украинская экономика уже неоднократно демонстрировала адаптивность к таким шокам, а подготовка к следующей зиме может оказаться более эффективной.
Глобальные риски: Ближний Восток и партнеры
Влияние войны на Ближнем Востоке на украинский ВВП сейчас оценивается как близкое к нулю, однако существуют косвенные угрозы:
- Безопасность: истощение мировых запасов ПВО и ПРО.
- Финансы: усиление политики ведущих центробанков может замедлить экономику торговых партнеров Украины.
- Экспорт: возможное падение спроса на металлургию, однако спрос на продовольствие и продукцию ОПК останется стабильным.
Свой обновленный макропрогноз Нацбанк обнародует 30 апреля.
Напомним, ВВП Украины за два месяца сократился на 1,2% . Основной причиной падения назвали негативную динамику в промышленности и энергетике из-за постоянных обстрелов инфраструктуры.