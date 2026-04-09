Прогнози ВВП: Нацбанк бачить більше стійкості в українській економіці, ніж Мінекономіки

Національний банк України вважає оцінку Міністерства економіки щодо падіння ВВП на 1,2% у січні-лютому занадто песимістичною. Попри обстріли енергосистеми та дефіцит потужностей, регулятор відзначає стійкий споживчий попит, який став опорою для економіки на початку року.

Як повідомляє Delo.ua, заступник голови НБУ Володимир Лепушинський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що ситуація в енергетиці наразі відповідає очікуванням центробанку, закладеним у січневий прогноз.

Енергетика та вплив атак на макропоказники

За розрахунками НБУ, енергодефіцит забирає близько 0,4 відсоткових пункти від потенційного зростання. Якби енергосистема працювала без обмежень, прогноз ВВП на 2026 рік склав би 2,2% замість поточних 1,8%.

Ключові канали впливу енергетичних атак:

Пригнічення ділової активності в промисловості.

Додатковий тиск на ціни через витрати бізнесу на альтернативне живлення.

Погіршення торговельного балансу.

Підвищення ризиків подальшої міграції населення.

Водночас у Нацбанку наголошують: українська економіка вже неодноразово демонструвала адаптивність до таких шоків, а підготовка до наступної зими може виявитися ефективнішою.

Глобальні ризики: Близький Схід та партнери

Вплив війни на Близькому Сході на український ВВП наразі оцінюється як близький до нуля, проте існують непрямі загрози:

Безпека: виснаження світових запасів ППО та ПРО.

Фінанси: посилення політики провідних центробанків може сповільнити економіки торговельних партнерів України.

Експорт: можливе падіння попиту на металургію, проте попит на продовольство та продукцію ОПК залишиться стабільним.

Свій оновлений макропрогноз Нацбанк оприлюднить 30 квітня.

Нагадаємо, ВВП України за два місяці скоротився на 1,2%. Основною причиною падіння назвали негативну динаміку в промисловості та енергетиці через постійні обстріли інфраструктури.