ВВП України за два місяці скоротився на 1,2%: у Мінекономіки назвали терміни економічного пожвавлення

За перші два місяці поточного року валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився приблизно на 1,2%.

Як пише Delo.ua, про це під час години запитань до уряду сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Він зазначив, що минулий рік країна завершила з економічним зростанням на рівні 1,8% та помірною інфляцією у 8%, зима 2026-го виявилася надзвичайно складною для державного сектору та приватного бізнесу.

Причини тимчасового спаду

Головними чинниками негативної динаміки стали посилені атаки на енергетичну інфраструктуру та аномальні холоди, що змусили частину підприємств призупинити роботу.

"Економічна активність на початку 2026 року залишилася стриманою через наслідки посилених атак ворога та нетипово холодні погодні умови, що спричинило виробничі паузи на частині підприємств через енергетичні обмеження. Відповідно, за оцінками Мінекономіки, за перші два місяці має місце незначне падіння ВВП на 1,2%", - заявив міністр.

Найбільших втрат від енергетичних обмежень та логістичних труднощів зазнали енергетика, добувна промисловість, металургія та транспортна сфера.

Проте уряд наголошує на тимчасовому характері цього зниження, адже окремі сектори вже демонструють здатність до адаптації.

Зокрема, внутрішня торгівля у січні зросла на 13%, будівельна галузь додала 3%, а переробна промисловість продовжує поступовий розвиток.

Оптимізму додають і дані Національного банку, згідно з якими у лютому ділові очікування підприємців почали покращуватися.

Очікування на весняне відновлення

В уряді прогнозують, що активна економічна динаміка відновиться разом із потеплінням та покращенням ситуації в енергосистемі.

За прогнозом Мінекономіки, зростання ВВП за підсумками року може становити близько 2%, що нижче за закладений у державному бюджеті показник на рівні 2,4%.

Паралельно триває масштабна робота над залученням іноземних інвестицій та розвитком індустріальних парків, що мають стати точками росту в регіонах.

Зауважимо, у січні реальний ВВП України знизився на 1,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2025року. Головним чинником падіння стали систематичні ворожі обстріли об'єктів енергетики, теплової генерації, залізничної та портової інфраструктури.