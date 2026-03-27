ВВП Украины за два месяца сократился на 1,2%: в Минэкономики назвали сроки экономического оживления

За первые два месяца текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Он отметил, что в прошлом году страна завершила с экономическим ростом на уровне 1,8% и умеренной инфляцией в 8%, зима 2026-го оказалась чрезвычайно сложной для государственного сектора и частного бизнеса.

Причины временного спада

Главными факторами негативной динамики стали усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и аномальные холода, заставившие часть предприятий приостановить работу.

"Экономическая активность в начале 2026 года осталась сдержанной из-за последствий усиленных атак врага и нетипично холодных погодных условий, что повлекло за собой производственные паузы на части предприятий из-за энергетических ограничений. Соответственно, по оценкам Минэкономики, за первые два месяца имеет место незначительное падение ВВП на 1,2%", - заявил.

Наибольшие потери от энергетических ограничений и логистических трудностей понесли энергетика, добывающая промышленность, металлургия и транспортная сфера.

Однако правительство отмечает временный характер этого снижения, ведь отдельные сектора уже демонстрируют способность к адаптации.

В частности, внутренняя торговля в январе выросла на 13%, строительная отрасль прибавила 3%, а перерабатывающая промышленность продолжает постепенное развитие.

Оптимизма добавляют и данные Национального банка, согласно которым в феврале деловые ожидания предпринимателей начали улучшаться.

Ожидание весеннего восстановления

В правительстве прогнозируют, что активная экономическая динамика возобновится с потеплением и улучшением ситуации в энергосистеме.

По прогнозу Минэкономики, рост ВВП по итогам года может составить около 2%, что ниже заложенного в государственном бюджете показателя на уровне 2,4%.

Параллельно идет масштабная работа по привлечению иностранных инвестиций и развитию индустриальных парков, которые должны стать точками роста в регионах.

Заметим, что в январе реальный ВВП Украины снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Главным фактором падения стали систематические вражеские обстрелы объектов энергетики, тепловой генерации, железнодорожной и портовой инфраструктуры.