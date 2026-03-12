Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8%

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за 2025 год. По данным ведомства, реальный ВВП вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом, а номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.

По производственному методу рост ВВП произошел преимущественно благодаря увеличению валовой добавленной стоимости в ключевых секторах экономики.

Так, образование выросло на 12,7%, строительство - на 11,6%, государственное управление и обязательное социальное страхование - на 6,6%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 5,8%, здравоохранение и оказание социальной помощи - на 5,3%, а операции с недвижимым имуществом - также.

По методу конечного использования рост ВВП обеспечил увеличение валовых накоплений капитала на 15,5%, конечных потребительских расходов домохозяйств на 7,5% и конечных потребительских расходов сектора общего государственного управления на 5,7%.

Заметим, что в январе реальный ВВП Украины снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Главным фактором падения стали систематические вражеские обстрелы объектов энергетики, тепловой генерации, железнодорожной и портовой инфраструктуры.