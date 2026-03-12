Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8%

ввп
Реальный ВВП Украины увеличился на 1,8%

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за 2025 год. По данным ведомства, реальный ВВП вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом, а номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

По производственному методу рост ВВП произошел преимущественно благодаря увеличению валовой добавленной стоимости в ключевых секторах экономики.

Так, образование выросло на 12,7%, строительство - на 11,6%, государственное управление и обязательное социальное страхование - на 6,6%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 5,8%, здравоохранение и оказание социальной помощи - на 5,3%, а операции с недвижимым имуществом - также.

Фото 2 — Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8%

По методу конечного использования рост ВВП обеспечил увеличение валовых накоплений капитала на 15,5%, конечных потребительских расходов домохозяйств на 7,5% и конечных потребительских расходов сектора общего государственного управления на 5,7%.

Заметим, что в январе реальный ВВП Украины снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Главным фактором падения стали систематические вражеские обстрелы объектов энергетики, тепловой генерации, железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко