Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8%

Державна служба статистики України оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2025 рік. За даними відомства, реальний ВВП зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком, а номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

За виробничим методом зростання ВВП відбулося переважно завдяки збільшенню валової доданої вартості у ключових секторах економіки.

Так, освіта зросла на 12,7%, будівництво — на 11,6%, державне управління та обов’язкове соціальне страхування — на 6,6%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — на 5,8%, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — на 5,3%, а операції з нерухомим майном — також на 5,3%.

За методом кінцевого використання зростання ВВП забезпечило збільшення валових нагромаджень капіталу на 15,5%, кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 7,5% та кінцевих споживчих витрат сектору загального державного управління на 5,7%.

Зауважимо, у січні реальний ВВП України знизився на 1,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2025року. Головним чинником падіння стали систематичні ворожі обстріли об'єктів енергетики, теплової генерації, залізничної та портової інфраструктури.