У січні реальний ВВП України знизився на 1,4%: як обстріли інфраструктури вплинули на економіку

У січні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України знизився на 1,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2025року. Головним чинником падіння стали систематичні ворожі обстріли об'єктів енергетики, теплової генерації, залізничної та портової інфраструктури.

За період з жовтня 2025 року по січень 2026 року пошкоджено близько 8,5 ГВт генеруючих потужностей. Це змусило Україну збільшити імпорт електроенергії до рекордних 894,5 тис. МВт-год, що на 40% більше грудневого показника. 45% поставок забезпечила Угорщина.

"Найбільше постраждали кілька міст, зокрема Київ: багато домогосподарств і бізнесів залишалися без доступу до електроенергії та опалення. Мікро- та малий бізнес постраждав більше, ніж великі компанії" — зазначають аналітики ІЕД.

Стан галузей промисловості та торгівлі

Дефіцит енергії та безпекові ризики нерівномірно вплинули на сектори економіки:

видобувна промисловість — падіння валової доданої вартості (ВДВ) на 17% через атаки на газовидобуток та окупацію вугільних шахт;

енергетика та газорозподіл — зниження показників на 16% внаслідок масштабних руйнувань інфраструктури;

переробна промисловість — скорочення на 4,2% через обмеження доступу до електромереж;

транспорт — падіння на 10,8%, спричинене обстрілами залізничних та портових вузлів;

торгівля — зростання на 2,9%, зумовлене масовим попитом на генератори, батареї та електроприлади.

Логістика та морські порти

Попри 96 атак на портову інфраструктуру Одещини протягом 2025 року, у січні 2026 року порти Великої Одеси вийшли на довоєнні обсяги перевалки.

"Завдяки новим системам ППО та страхуванню суден вантажопотік зріс на 15% порівняно з груднем 2025р. У січні заходи суден у порти Великої Одеси були на 9% вищими за торішні. Найбільш стабільно працюють термінали "Південного" та "Чорноморська", — йдеться у звіті.

Через морський коридор транспортовано 173 млн тонн вантажів, з яких 103 млн тонн склало зерно. Залізничний експорт зерна у січні становив 2,37 млн тонн, що на 9% перевищує показник грудня 2025 року, але на 17% менше за показник січня минулого року.

Як зазначили в ЕІД, кінець січня — початок лютого супроводжувалися серією атак БпЛА по залізничній інфраструктурі. Було пошкоджено колії, депо, локомотиви та електромережу. Попри це, системного зриву перевезень не сталося, інфраструктуру відновлюють оперативно.У січні 2026 року експорт зернових залізницею стабілізувався після грудневого спаду: за минулий місяць було перевезено 2,37 млн т.

Інфляція та споживчі ціни

Річна інфляція у січні 2026 року сповільнилася до 7,4%. Місячне зростання цін склало 0,7%, що відповідає тенденції останніх семи місяців (менше 1% на місяць).

Основними ціновими факторами стали:

сезонне подорожчання овочів та фруктів через обмежені можливості зберігання;

зниження цін на одяг та взуття в межах сезонних розпродажів;

здешевлення м'яса та яєць під впливом світових ринків, що стримало загальне зростання цін на продукти харчування.

Зовнішня торгівля

Експорт товарів у січні був традиційно нижчий за показник грудня, але зріс на 2% дпр до понад 3,2 млрд. У січні експорт агропродуктів зріс на 9% і склав 2,02 млрд доларів. Зростання у річному виразі насамперед відображало приріст обсягів експорту олії та експортних цін на неї.

Експорт металургійної продукції у січні впав до 287 млн доларів, що стало найнижчим показником за два роки.

Імпорт товарів у січні повернувся до більш стійкого рівня після рекорду у грудні: 6,7 млрд доларів у січні проти 9,4 млрд доларів у грудні. Також порівняно з попереднім роком різко зросло розмитнення газу та імпорт вугілля та електроенергії. Імпорт інших товарів був близьким до показників 2025 року.

