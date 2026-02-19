В январе реальный ВВП Украины снизился на 1,4%: как обстрелы инфраструктуры повлияли на экономику

В январе реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Главным фактором падения стали систематические вражеские обстрелы объектов энергетики, тепловой генерации, железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ежемесячного экономического мониторинга Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

За период с октября 2025 по январь 2026 повреждено около 8,5 ГВт генерирующих мощностей. Это вынудило Украину увеличить импорт электроэнергии до рекордных 894,5 тыс. МВт-ч, что на 40% больше декабрьского показателя. 45% поставок обеспечило Венгрия.

"Больше всего пострадали несколько городов, в частности Киев: многие домохозяйства и бизнес оставались без доступа к электроэнергии и отоплению. Микро- и малый бизнес пострадал больше, чем крупные компании", - отмечают аналитики ИЭД.

Состояние отраслей промышленности и торговли

Дефицит энергии и риски безопасности неравномерно повлияли на секторы экономики:

добывающая промышленность - падение валовой добавленной стоимости (ВДС) на 17% из-за атак на газодобычу и оккупацию угольных шахт;

энергетика и газораспределение - снижение показателей на 16% вследствие масштабных разрушений инфраструктуры;

перерабатывающая промышленность – сокращение на 4,2% из-за ограничения доступа к электросетям;

транспорт - падение на 10,8%, вызванное обстрелами железнодорожных и портовых узлов;

торговля – рост на 2,9%, обусловленный массовым спросом на генераторы, батареи и электроприборы.

Логистика и морские порты

Несмотря на 96 атак на портовую инфраструктуру Одесщины в течение 2025 года, в январе 2026 порты Большой Одессы вышли на довоенные объемы перевалки.

"Благодаря новым системам ПВО и страхованию судов грузопоток вырос на 15% по сравнению с декабрем 2025г. В январе мероприятия судов в порты Большой Одессы были на 9% выше прошлогодних. Наиболее стабильно работают терминалы "Южного" и "Черноморская", — говорится в отчете.

Через морской коридор транспортировано 173 млн. тонн грузов, из которых 103 млн. тонн составило зерно. Железнодорожный экспорт зерна в январе составил 2,37 млн тонн, что на 9% превышает показатель декабря 2025 года, но на 17% меньше показателя января прошлого года.

Как отметили в ЭИД, конец января — начало февраля сопровождались серией атак Б п ЛА по железнодорожной инфраструктуре . Были повреждены колеи, депо, локомотивы и электросеть. Несмотря на это, системного срыва перевозок не произошло, инфраструктуру возобновляют оперативно. В январе 2026 года экспорт зерновых железной дорогой стабилизировался после декабрьского спада: за прошлый месяц было перевезено 2,37 млн т .

Инфляция и потребительские цены

Годовая инфляция в январе 2026 г. замедлилась до 7,4%. Месячный рост цен составил 0,7%, что соответствует тенденциям последних семи месяцев (менее 1% в месяц).

Основными ценовыми факторами стали:

сезонное удорожание овощей и фруктов из-за ограниченных возможностей хранения;

снижение цен на одежду и обувь в сезонных распродаж;

удешевление мяса и яиц под влиянием мировых рынков, что сдержало общий рост цен на продукты питания.

Внешняя торговля

Экспорт товаров в январе был традиционно ниже показателя декабря, но вырос на 2% дпр до более 3,2 млрд. В январе экспорт агропродуктов вырос на 9% и составил 2,02 млрд долларов. Рост в годовом выражении, прежде всего, отражал прирост объемов экспорта масла и экспортных цен на него.

Экспорт металлургической продукции в январе упал до 287 млн долларов, что стало самым низким показателем за два года.

Импорт товаров в январе вернулся к более устойчивому уровню после рекорда в декабре: 6,7 млрд долларов в январе против 9,4 млрд долларов в декабре. Также, по сравнению с предыдущим годом, резко возросло растаможивание газа и импорт угля и электроэнергии. Импорт других товаров был близок к показателям 2025 года.

Напомним, в начале февраля НБУ обнародовал обновленный макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы, в котором обозначил ожидаемую динамику инфляции, экономического роста, рынка труда и объемов международной финансовой помощи.