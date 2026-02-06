Запланована подія 2

Сколько будет расти экономика и какой будет инфляция: прогноз НБУ к 2028 году

здание НБУ
Инфляция, рост ВВП и помощь партнеров / НБУ

Национальный банк Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы, в котором обозначил ожидаемую динамику инфляции, экономического роста, рынка труда и объемов международной финансовой помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют оценки регулятора.

Какова будет инфляция и экономика

  • Инфляция

В ближайшей перспективе инфляционное давление и дальше будет ослабляться. В то же время, во втором полугодии возможно временное ускорение инфляции, обусловленное значительными разрушениями энергетической инфраструктуры и эффектом низкой базы сравнения в прошлом году. По итогам 2026 года инфляция, по оценкам НБУ, снизится умеренными темпами – до 7,5%.

В дальнейшем прогнозируется ее устойчивое замедление: до 6% в 2027 году и до целевого уровня Национального банка – 5% – в 2028 году. Для достижения этой цели НБУ будет поддерживать соответствующие монетарные условия, постепенно переходя к смягчению процентной политики.

  • Восстановление экономики

Дальнейшее восстановление экономики будет поддерживать рост урожаев, инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонного комплекса, а также устойчивый потребительский спрос.

В то же время, значительные повреждения энергосистемы будут оставаться сдерживающим фактором для экономического роста. По оценкам НБУ, в 2026 году дефицит электроэнергии может составить 6%, что ограничит рост реального ВВП до 1,8%. В 2027 году, на фоне постепенного снижения рисков безопасности, восстановление экономики ускорится до 2,8%, а в 2028 году темпы роста могут возрасти до 3,7%.

  • Рынок труда и зарплаты

Ситуация на рынке труда будет постепенно стабилизироваться. Одним из ключевых факторов станет ожидаемый возврат части трудовых мигрантов в ближайшие годы. В то же время спрос бизнеса на работников и дальше будет оставаться высоким, что будет способствовать дальнейшему снижению уровня безработицы и поддерживать умеренный рост заработных плат.

По оценкам Национального банка Украины, в 2026 году реальные зарплаты возрастут на 7% – на уровне предыдущего года. В 2027-2028 годах темпы роста замедлятся, однако оставаться стабильными и составлять около 6% ежегодно.

  • Международная помощь

Национальный банк прогнозирует, что в течение 2026-2028 годов Украина будет сохранять существенную финансовую поддержку со стороны международных партнеров. В частности, в 2026 году объем международной помощи может составить 51,4 млрд долларов США, в 2027 году – около 43 млрд долларов, а в 2028 году – почти 22 млрд долларов.

Ожидается, что эти средства позволят профинансировать дефицит государственного бюджета без применения эмиссионных механизмов, а также поддерживать достаточный уровень международных резервов для сохранения стабильности валютного рынка.

Напомним, с 27 января вступают в силу новые требования НБУ по управлению рисками в банках и банковских группах. Главная цель – сделать систему максимально устойчивой к любым экономическим потрясениям.

Автор:
Ольга Опенько