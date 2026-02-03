- Категория
НБУ применил письменную оговорку к платежной компании: что известно
Национальный банк Украины применил к ООО "Ппрофитгид" меру влияния в виде письменной оговорки за нарушение законодательства на платежном рынке.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Мероприятие влияния НБУ
Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков 2 февраля 2026 года. По результатам безвыездного надзора установлен ряд нарушений, в частности требований закона "О платежных услугах" и правил статистической отчетности, а также положений относительно корпоративного управления, внутреннего контроля и авторизации предоставлятелей финансовых платежных услуг.
ООО "Профитгид" обязано устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в течение 60 календарных дней с даты получения решения НБУ.
Что известно о компании
Согласно данным YouContrоl, юридическое лицо ООО "Профитгид" было зарегистрировано в 2015 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.
Основная деятельность – предоставление разнообразных финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.
Дополнительные виды деятельности:
- Иные формы денежного посредничества.
- Различные виды кредитования.
Бенефициарный владелец – Клименко Светлана.
Напомним, НБУ оштрафовал страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.