НБУ применил письменную оговорку к платежной компании: что известно

Национальный банк Украины применил к ООО "Ппрофитгид" меру влияния в виде письменной оговорки за нарушение законодательства на платежном рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Мероприятие влияния НБУ

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков 2 февраля 2026 года. По результатам безвыездного надзора установлен ряд нарушений, в частности требований закона "О платежных услугах" и правил статистической отчетности, а также положений относительно корпоративного управления, внутреннего контроля и авторизации предоставлятелей финансовых платежных услуг.

ООО "Профитгид" обязано устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в течение 60 календарных дней с даты получения решения НБУ.

Что известно о компании

Согласно данным YouContrоl, юридическое лицо ООО "Профитгид" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основная деятельность – предоставление разнообразных финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Дополнительные виды деятельности:

Иные формы денежного посредничества.

Различные виды кредитования.

Бенефициарный владелец – Клименко Светлана.

Напомним, НБУ оштрафовал страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.