НБУ оштрафовал "Украинскую транспортную страховую компанию" и дал месяц на оплату
ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" оштрафовано на 64 000 грн Национальным банком Украины за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Нацбанк оштрафовал страховую компанию
Решение принял Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 22 сентября 2025 года по результатам безвыездного надзора.
Страховая компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "УТСК" было зарегистрировано в 1994 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 133,95 млн грн.
Основной вид деятельности – предоставление страховых услуг, кроме страхования жизни.
Бенефициарный владелец – Власов Игорь.
Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.