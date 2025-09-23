Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ оштрафовал "Украинскую транспортную страховую компанию" и дал месяц на оплату

курс доллара курс гривны
Штраф 64000 грн для украинской страховой компании

ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" оштрафовано на 64 000 грн Национальным банком Украины за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк оштрафовал страховую компанию

Решение принял Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 22 сентября 2025 года по результатам безвыездного надзора.

Страховая компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "УТСК" было зарегистрировано в 1994 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 133,95 млн грн.

Основной вид деятельности – предоставление страховых услуг, кроме страхования жизни.

Бенефициарный владелец – Власов Игорь.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

Автор:
Ольга Опенько