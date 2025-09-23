НБУ оштрафовал "Украинскую транспортную страховую компанию" и дал месяц на оплату

ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" оштрафовано на 64 000 грн Национальным банком Украины за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк оштрафовал страховую компанию

Решение принял Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 22 сентября 2025 года по результатам безвыездного надзора.

Страховая компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "УТСК" было зарегистрировано в 1994 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 133,95 млн грн.

Основной вид деятельности – предоставление страховых услуг, кроме страхования жизни.

Бенефициарный владелец – Власов Игорь.

Напомним, недавно НБУ применил наблюдательные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.