НБУ оштрафував "Українську транспортну страхову компанію" і дав місяць на сплату
ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” оштрафовано на 64 000 грн Національним банком України за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Нацбанк оштрафував страхову компанію
Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 22 вересня 2025 року за результатами безвиїзного нагляду.
Страхова компанія має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.
Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "УТСК" було зареєстровано в 1994 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 133, 95 млн грн.
Основний вид діяльності - надання страхових послуг, крім страхування життя.
Бенефіціарний власник - Власов Ігор.
Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.