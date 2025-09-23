НБУ оштрафував "Українську транспортну страхову компанію" і дав місяць на сплату

ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” оштрафовано на 64 000 грн Національним банком України за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк оштрафував страхову компанію

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 22 вересня 2025 року за результатами безвиїзного нагляду.

Страхова компанія має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "УТСК" було зареєстровано в 1994 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 133, 95 млн грн.

Основний вид діяльності - надання страхових послуг, крім страхування життя.

Бенефіціарний власник - Власов Ігор.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.