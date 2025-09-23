Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оштрафував "Українську транспортну страхову компанію" і дав місяць на сплату

курс долара курс гривні
Штраф 64 000 грн для української страхової компанії

ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” оштрафовано на 64 000 грн Національним банком України за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк оштрафував страхову компанію

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 22 вересня 2025 року за результатами безвиїзного нагляду.

Страхова компанія має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "УТСК" було зареєстровано в 1994 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 133, 95 млн грн.

Основний вид діяльності - надання страхових послуг, крім страхування життя.  

Бенефіціарний власник - Власов Ігор.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Автор:
Ольга Опенько