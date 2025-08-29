Ще одна страхова втратила ліцензію: НБУ відкликав дозвіл у "Інтерекспрес"

Національний банк України відкликав ліцензію у страхової компанії "Інтерекспрес" через виявлені порушення. Рішення, ухвалене 28 серпня, набуло чинності 29 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацрегулятора.

Під час позапланової перевірки НБУ встановив, що ПрАТ СК "Інтерекспрес" вела ризикову діяльність, що становить загрозу для інтересів її клієнтів. Зокрема, було виявлено:

здійснення угод, які не мали сенсу; викривлення даних звітності: спотворення інформації у страхових договорах та звітах, що перевищує встановлені законодавством норми;

спотворення інформації у страхових договорах та звітах, що перевищує встановлені законодавством норми; зменшення регулятивного капіталу: рівень капіталу компанії опустився нижче 90% від мінімально допустимого значення.

"Виявлення фактів здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, є підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії", — зазначили в НБУ.

Згідно із законом "Про страхування", ці порушення є прямою підставою для відкликання ліцензії. З моменту набрання рішенням чинності, "Інтерекспрес" більше не має права укладати нові договори страхування або продовжувати дію існуючих.

