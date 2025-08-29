Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ще одна страхова втратила ліцензію: НБУ відкликав дозвіл у "Інтерекспрес"

будівля НБУ
Ще до одного страховика НБУ застосував заходи впливу. / Вікіпедія

Національний банк України відкликав ліцензію у страхової компанії "Інтерекспрес" через виявлені порушення. Рішення, ухвалене 28 серпня, набуло чинності 29 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацрегулятора.

Під час позапланової перевірки НБУ встановив, що ПрАТ СК "Інтерекспрес" вела ризикову діяльність, що становить загрозу для інтересів її клієнтів. Зокрема, було виявлено:

  • операції без економічної доцільності: здійснення угод, які не мали сенсу; 
  • викривлення даних звітності: спотворення інформації у страхових договорах та звітах, що перевищує встановлені законодавством норми; 
  • зменшення регулятивного капіталу: рівень капіталу компанії опустився нижче 90% від мінімально допустимого значення.

"Виявлення фактів здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, є підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії", — зазначили в НБУ.

Згідно із законом "Про страхування", ці порушення є прямою підставою для відкликання ліцензії. З моменту набрання рішенням чинності, "Інтерекспрес" більше не має права укладати нові договори страхування або продовжувати дію існуючих.

Раніше повідомлялося, що НБУ застосував заходи впливу до страхової компанії "ББС Іншуранс" та ПРАТ СК "Інтерекспрес"за порушення вимог законодавства України про страхування

Автор:
Тетяна Ковальчук