Нацбанк виніс застереження трьом страховим компаніям: що відомо

Нацбанк виніс застереження страховим компаніям “Велес”, “Надійна” та “Респект” через недостатній статутний капітал і порушення вимог до ділової репутації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Страхові компанії отримали застереження

Національний банк України виніс письмові застереження трьом страховим компаніям — "Велес", "Надійна" та "Респект" — через порушення вимог до мінімального розміру статутного капіталу.

Окремо компанія "Велес" отримала застереження також через невідповідність ділової репутації самої компанії та її власників законодавчим вимогам.

Страховики мають усунути виявлені порушення до 15 грудня 2025 року. Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет Нацбанку з нагляду за небанківським фінансовим ринком 17 липня.

Що відомо про страховиків

СК "Велес"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ СК"Велес" було зареєстровано в 1998 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 39 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг зі страхування, крім страхування життя. Додатково компанія займається оцінкою ризиків і завданої шкоди, працює як страховий агент і брокер, а також надає інші супровідні послуги у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Сардарян Каріне.

СК "Надійна"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "СК "Надійна" було зареєстровано в 2006 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15 млн грн.

Компанія спеціалізується на страхуванні, крім страхування життя. Серед додаткових напрямів діяльності — перестрахування, оцінка ризиків і збитків, а також послуги страхових агентів і брокерів.

Уповноважені особи - Зуєва Марина.

СК "Респект"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "СК "Респект" було зареєстровано в 2007 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 30 млн грн.

Компанія надає страхові послуги, крім страхування життя, що є її основним видом діяльності. Додатково вона займається перестрахуванням, а також діє через страхових агентів і брокерів.

Бенефіціарний власник - Сідєльніков Артем.

Нагадаємо, що НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності.