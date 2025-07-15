НБУ застосував заходи впливу до двох страховиків і фінкомпанії: найбільший штраф - 2,45 млн грн

Національний банк застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ — "Авентус Україна", "СК Експо страхування" та "АСК Скарбниця". Найбільший штраф — понад 2,4 млн грн — отримала фінансова компанія "Авентус Україна" за порушення законодавства у сфері споживчого кредитування.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Щодо заходів впливу до Авентус-Україна

На підставі результатів інспекційної перевірки Національний банк України застосував до компанії "Авентус Україна" заходи впливу.

Зокрема, компанію оштрафовано на 2,45 млн грн за порушення вимог Закону України "Про споживче кредитування" та нормативних вимог щодо етичної взаємодії з клієнтами під час врегулювання простроченої заборгованості. Відповідні норми передбачені положенням, затвердженим постановою НБУ від 4 серпня 2022 року № 170. Штраф має бути сплачений протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Крім того, НБУ виніс компанії письмове застереження за інші порушення в межах законодавства про споживче кредитування, зокрема щодо ліцензування та умов надання фінансових послуг. "Авентус Україна" зобов’язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для запобігання їх повторенню.

Щодо заходів впливу до ТДВ "СК "Експо страхування"

Національний банк України застосував заходи впливу до страхової компанії "СК Експо страхування" за підсумками інспекційної перевірки.

Компанія отримала штраф у розмірі 40 тис. грн за подання звітних файлів з недостовірними даними за 2024 рік. Таке порушення суперечить вимогам щодо складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг. Штраф має бути сплачений протягом одного місяця з дати набрання чинності відповідним рішенням.

Окрім цього, НБУ виніс компанії письмове застереження за порушення норм щодо ведення обліку страхових договорів та захисту інформації. Порушення зафіксовані відповідно до положень, які регулюють діяльність страховиків та надавачів фінансових послуг. "СК Експо страхування" зобов’язана усунути виявлені недоліки та вжити заходів для усунення причин і умов, що сприяли їх виникненню.

Щодо заходів впливу до "АСК Скарбниця"

Національний банк України виніс страховій компанії "АСК Скарбниця" письмове застереження за порушення вимог законодавства у сфері надання небанківських фінансових послуг.

Під час перевірки було виявлено низку недоліків у роботі компанії, зокрема в управлінських процесах, веденні обліку страхових договорів та захисті інформації.

"Скарбниця" зобов’язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для запобігання їм у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.