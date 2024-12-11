НБУ анулював ліцензію фінансовій компанії, ще до 15 - застосував заходи впливу

Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду заходи впливу, одній фінансовій компанії анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії. Про це інформує пресслужба регулятора.

Анулювання ліцензії фінансовій компанії

НБУ анулював ТОВ “Ліард Фінанс” ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

До надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги усунути виявлені під час нагляду порушення та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства вдо 12 листопада 2024 року.

Захід впливу застосовано у зв’язку з ненаданням на вимоги НБУ в установлений регулятором строк інформації пояснень з питань діяльності. Зазначається, що порушення не було усунуте.

Рішення про застосування заходів впливу було ухвалено регулятором 9 грудня 2024 року. Вони набирають чинності з 10 грудня 2024 року.

Застосування заходів впливу

Заходи впливу застосовані за порушення вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Зокрема, за порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень, застосовані до:

ТОВ “Ассіст Фінанс ” (ЄДРПОУ 41921484);

ТОВ “Діамант +” (ЄДРПОУ 43909406);

ТОВ “ФК “Медіана інвест” (ЄДРПОУ 43990523);

ТОВ “Біг фінанси компані ” (ЄДРПОУ 43415500);

ТОВ “ФК “Венера фінанс” (ЄДРПОУ 43561872);

ТОВ “Топлайн фінанс” (ЄДРПОУ 43481326);

ТОВ “ФК “Манібігут” (ЄДРПОУ 43086882);

ТОВ “Бренд лізінг” (ЄДРПОУ 40121054);

ТОВ “ФК “Сварог фінанс” (ЄДРПОУ 42708895);

ПТ “7Карат” Лисенко О.О. і компанія” (ЄДРПОУ 40692014);

ТОВ “ФК“Дастер капітал” (ЄДРПОУ 43561888);

ТОВ “Олімп-фінанс” (ЄДРПОУ 42920880);

ТОВ “Сент про” (ЄДРПОУ 43580771);

ТОВ “Вольтер капітал” (ЄДРПОУ 39923000).

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 6 січня 2025 року.

ТОВ “Фінівест ГРУП” (ЄДРПОУ 42017650) зобов’язане вжити заходів для усунення порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Додамо, Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора.