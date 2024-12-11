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НБУ аннулировал лицензию финансовой компании, еще к 15 – применил меры влияния

Нацбанк применил к 14 финансовым компаниям и 1 ломбарду меры влияния
НБУ аннулировал ООО "Лиард Финанс" лицензию. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины применил к 14 финансовым компаниям и 1 ломбарду меры влияния, одной финансовой компании аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании. Об этом информирует прсс-служба регулятора. 

Аннулирование лицензии финансовой компании

НБУ аннулировал ООО "Лиард Финанс" лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

К поставщику финансовых услуг была применена мера влияния в форме требования устранить выявленные при надзоре нарушения и приведение его деятельности в соответствие с требованиями законодательства до 12 ноября 2024 года.

Мера влияния применена в связи с непредоставлением требований НБУ в установленный регулятором срок информации   пояснений по вопросам деятельности. Отмечается, что нарушение не было устранено.

Решение о применении мер воздействия было принято регулятором 9 декабря 2024 года. Они вступают в силу с 10 декабря 2024 года.      

Применение мер воздействия

Меры воздействия применимы за нарушение требований законодательства по вопросам регулирования рынков небанковских финансовых услуг.

В частности, за нарушение пруденциальных требований меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений, применены к:

  • ООО "Ассист Финанс" (ЕГРПОУ 41921484);
  • ООО "Бриллиант +" (ЕГРПОУ 43909406);
  • ООО "ФК "Медиана инвест" (ЕГРПОУ 43990523);
  • ООО "Бег финансы компании" (ЕГРПОУ 43415500);
  • ООО "ФК "Венера финанс" (ЕГРПОУ 43561872);
  • ООО "Топлайн финанс" (ЕГРПОУ 43481326);
  • ООО "ФК "Манибигут" (ЕГРПОУ 43086882);
  • ООО "Бренд лизинг" (ЕГРПОУ 40121054);
  • ООО "ФК "Сварог финанс" (ЕГРПОУ 42708895);
  • ПО "7Карат" Лысенко А.А. и компания” (ЕГРПОУ 40692014);
  • ООО "ФК "Дастер капитал" (ЕГРПОУ 43561888);
  • ООО "Олимп-финанс" (ЕГРПОУ 42920880);
  • ООО "Сент о" (ЕГРПОУ 43580771);
  • ООО "Вольтер капитал" (ЕГРПОУ 39923000).

   Указанные учреждения обязаны принять меры по устранению нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 6 января 2025 года.

  • ООО "Финивест ГРУПП" (ЕГРПОУ 42017650) обязано принять меры по устранению нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 20 января 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям   за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПИК/ФТ).

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.

Автор:
Ольга Опенько