НБУ внес изменения по надзору при урегулировании просроченной задолженности

Национальный банк Украины внес изменения в осуществление надзора за соблюдением поставщиками финансовых услуг, платежных и ограниченных платежных услуг, сопроводительных услуг требований законодательства Украины о защите прав потребителей. С этой целью внесены изменения в Положение о надзоре по взаимодействию НБУ с потребителями при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Какие изменения предусмотрены

Изменения в Положение о надзоре заключаются в:

Определение, что датой начала административного производства является день составления справки о результатах осуществления безвыездного надзора за соблюдением законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых, платежных услуг, ограниченных платежных услуг за соблюдением требований по этическому поведению.

Установлении обязанности НБУ сообщать объекты надзора о начале административного производства, сроки и способы такого уведомления;

Указании прав и обязанностей надзорных объектов после начала административного производства, включая право предоставить ходатайство в соответствии со статьей 28 Закона Украины "Об административной процедуре".

Указанные изменения в Положение о надзоре утверждены постановлением Правления Национального банка от 04.12.2024 № 143.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПИК/ФТ).

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.