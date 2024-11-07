НБУ наказал 18 небанковских учреждений, наибольший штраф – 800 тыс. гривен

В октябре Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Какие финучреждения получили штраф

На компанию "СОС Кредит" наложен штраф в размере 799000 грн. Среди нарушений, указанных НБУ:

Недостаточное выполнение обязательств по оценке рисков и разработке внутренних документов, регулирующих вопрос ПВК/ФТ,

Ненадлежащее проведение процедур проверки (KYC) в отношении новых и существующих клиентов,

Невыполнение обязанности по информированию руководства клиентов, являющихся политически значимыми лицами (PEP), а также отсутствие обновленных перечней таких клиентов.

ООО " Мустанг финанс" получила штраф в размере 391 000 грн за то, что не предоставила Национальному банку необходимые документы и информацию. Дополнительно компания нарушила сроки предоставления отчетности, установленные условиями особого периода.

Штрафы для других ведомств. Семь финансовых компаний, среди которых КС "Альянс", "ЗЭТ-инанс", "Эрида", "Верида Украина", "Тормес-капитал", "Уфог", "Амидри" были оштрафованы на 51 000 грн каждая за несоблюдение сроков представление отчетности по вопросам ПИК/ФТ. Эти учреждения также не выполнили обязанности относительно надлежащего информирования Нацбанка о своих операциях.

К кому применены меры воздействия

Компании, "Империал-финанс", ломбард "Сапфир", "Токарчук и компания", "ЮИБ.", "Финцентр", "Строймастер", КС "Исток", "Кредитфактор", "Ломбард скорая ссуда" получили письменные оговорки за несвоевременное представление отчетности и нарушение правил по НДП/ФТ.

Еще одна компания, которая получила письменную оговорку из-за несоблюдения правил по вопросам ПИК/ФТ, в частности, процедур управления рисками и применения риск-ориентированного подхода – ОТП Лизинг.

Добавим, за аналогичное нарушение законодательства НБУ применил меры влияния к двум банкам. МТБ Банк был оштрафован на сумму 200 000, а в Коминбанк были применены ограничения на осуществление отдельных видов операций.