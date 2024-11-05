Нацбанк уточнил требования к осуществлению временной администрации и применению мер воздействия

Национальный банк Украины уточнил требования о порядке осуществления временной администрации и процедуры применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие изменения предусматриваются

Согласно сообщению НБУ, изменения предусматривают усовершенствование подходов касательно:

минимального объема мер, которые должен предпринять временный администратор для обеспечения сохранности активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных страховщика, кредитного союза;

порядка заключения договоров с независимыми экспертами (внешними временными администраторами);

ориентировочного перечня расходов, которые временный администратор может включать в смету расходов временной администрации;

порядка рассмотрения сметы расходов временной администрации Национальным банком;

процедуры досрочного прекращения полномочий временного администратора;

процедуры предоставления согласия кандидатом на назначение временным администратором быть назначенным временным администратором;

порядка исчисления заработной платы временного администратора.

Также сообщается, что изменениями уточнен порядок участия руководителей объектов надзора при рассмотрении вопроса о применении мер Национальным банком.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 31.10.2024 № 130 "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины", которое вступает в силу 05.11.2024.