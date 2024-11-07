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МТБ Банк оштрафовали на 200 тысяч гривен

МТБ Банк оштрафовали на 200 тысяч гривен
Иллюстрация: НБУ

В октябре 2024 года Национальный банк Украины применил меры влияния к двум банкам за нарушение законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Среди получивших санкции банков есть МТБ Банк. Он оштрафован на сумму 200 000 гривен за ненадлежащее исполнение обязанностей по разработке и внедрению внутренних документов по финансовому мониторингу.

Во внутренних документах банка выявлена недостаточность процедур управления рисками, что может создать потенциальную угрозу нарушений.

Также были применены ограничения на осуществление отдельных видов операций в Коминбанк. Причиной стало невыполнение банком обязанностей по:

  • использование риск-ориентированного подхода в работе с клиентами;
  • осуществление надлежащей проверки новых и существующих клиентов;
  • своевременного предоставления достоверной информации и документов по запросам НБУ.

МТБ Банк основан в 1993 году и имеет центральный офис в Одессе. Среди владельцев банка – группа компаний и физических лиц, а также международные инвесторы. Банк предоставляет широкий спектр услуг, включая корпоративное и розничное обслуживание и инвестиционные услуги. Согласно данным YouControl, конечными бенефициарами являются Згуров Игорь Александрович и Партикевич Михаил Валентинович.

Отметим, по данным "Опендатабот" по состоянию на сентябрь МТБ Банк продемонстрировал наибольший прирост доходов среди всех банков страны: в 13 раз до 539,8 млн грн.

Коминбанк основан в 2009 году и зарегистрирован в Киеве . Конечным бенефициаром указан Стефан Пол Пинтер, зарегистрированный в Лондоне.

Напомним, в сентябре Коминбанк получил НБУ штраф в размере 2 000 000 грн. Он был оштрафован в декабре 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко