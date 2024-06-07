В мае Нацбанк оштрафовал три банка на 55 млн грн

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК/ФТ) в мае 2024 года применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры влияния на сумму более 55 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

К каким финучреждениям применены меры воздействия

Меры воздействия применяются к:

АО "Ощадбанк" – штраф в размере 33 760 071,09 грн. за нарушение в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Акционерного банка "Пивденный" – штраф в размере 11 051 000,00 грн, в частности, за ненадлежащее исполнение банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок.

Банк также получил письменное предостережение, в частности, за ненадлежащее исполнение банком обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ, а также отсутствия у них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

АО "А-Банк" - штраф в размере 10 051 000,00 грн. за нарушение требований, в частности, за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов.

Банк получил письменное предостережение, в частности, за ненадлежащее исполнение банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ, а также отсутствия у них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

ООО "Даймонд Пэй" – штраф в размере 13 064 230,00 грн. за неисполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Напомним, в апреле Нацбанк выявил факты нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны АО "Акцент-Банк" и оштрафовал финучреждение на 258,4 тыс. грн.

В феврале регулятор применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства к трем банкам ( АО "Кристаллбанк", ПАО "КБ "Аккордбанк" и АО "Коминбанк") и тринадцати небанковских финансовых учреждений. Кроме того, на 17 миллионов гривен была оштрафована и АО "Укрпочта"

Кроме того, в декабре 2023 года были также оштрафованы за различные нарушения АО "Окси Банк", ПАО "КБ "Аккордбанк", АО "Универсал Банк", ПАО "МТБ Банк" и АО "Коминбанк".

А в ноябре сообщалось, что Нацбанк оштрафовал на 200 тысяч гривен банк "Глобус".