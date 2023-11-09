НБУ оштрафовал банк "Глобус" на 200 тысяч гривен. Еще две сети обменников получили миллионные штрафы

Национальный банк Украины в октябре применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства к одному банку и 21 небанковскому финансовому учреждению.

В частности, как говорится в сообщении финрегулятора, на 200 тысяч гривен оштрафован банк "Глобус". Причиной стало несвоевременное уведомление об аресте по решению суда средств одного из его клиентов, операции по которым были остановлены.

Также НБУ оштрафовал на 2,116 миллиона гривен финансовую компанию "Конверсия" за обмен валюты без оформления через регистратор расчетных операций и невыдачу квитанции; за отказ от обмена иностранной банкноты, которая должна была быть обменена; за неустановку системы видеонаблюдения, а также предоставление кассиром обменника недостоверной информации по запросу Нацбанка.

Кроме того, в очередной раз оштрафована ФК "Аверс", но на этот раз в очень значительном размере - 1,4 миллиона гривен. Причинами названы также факты неустановки видеонаблюдения, невыдачи кассиром квитанции об обмене валюты, а также непрекращение торговли валютой при выходе системы видеоконтроля из строя.

Страховое общество "Мегаполис" получило штраф в 799 тысяч гривен за ряд нарушений в сфере финмониторинга, а также предоставление НБУ отчетности с ошибками. ФК "Элайенс" оштрафована на 765 тысяч гривен также за ненадлежащий финмониторинг, а "А Финанс" - на 707 тысяч за обмен валюты без РРО и квитанций, за неустановление курсов перед началом рабочего дня и обмен валюты по неактуальным курсам.

Кроме того, значительные штрафы получили ФК "Тайгер Инвест" – в сумме 600 тысяч гривен, ФК "Сан-Райз Финанс" – в 561 тысячу, "Премиум Финанс" – в 550 тысяч, "ФК "Профинеф" – в 500 тысяч, ФК "Валта Групп" – тоже в 500 тысяч гривен.

ФК "Альфа-Инвест Групп" оштрафована на 250 тысяч гривен, ФК "Новые кредиты" – на 204 тысячи, ФК "Аксиома" – на 200 тысяч, а ФК "Новый мир" получила два штрафа в общей сумме 221 тысяча гривен.

Штрафы в 51 тысячу гривен получили ООО "Альянс Иншуренс" и ломбард "Добрые традиции", в 50 тысяч - ФК "Магнат" и ФК "Октава Финанс". Письменные предостережения за непредставление или несвоевременное представление НБУ отчетности по финмониторингу получили ФК "Эксперт Инвест", ООО "Приватна бесіда" и ФК "Современные расчетные системы".

Напомним, что в прошлом месяце НБУ оштрафовал на рекордную сумму в 135 миллионов гривен Коминбанк. В июле же почти на 11 миллионов гривен был оштрафован крупнейший частный банк с украинским капиталом - ПУМБ.

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