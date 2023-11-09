НБУ оштрафував банк "Глобус" на 200 тисяч гривень. Ще дві мережі обмінників отримали мільйонні штрафи

Національний банк України у жовтні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до одного банку та 21 небанківської фінансової установи.

Зокрема, як ідеться у повідомленні фінрегулятора, на 200 тисяч гривень оштрафовано банк "Глобус". Причиною стало несвоєчасне повідомлення про арешт за рішенням суду коштів одного з його клієнтів, операції по яких було зупинено.

Також НБУ оштрафував на 2,116 мільйона гривень фінансову компанію "Конверсія" за обмін валюти без оформлення через реєстратор розрахункових операцій та невидачу квитанції; за відмову від обміну іноземної банкноти, яка мала б бути обміняна; за невстановлення системи відеонагляду, а також за надання касиром обмінника недостовірної інформації на запит Нацбанку.

Крім того, вчергове оштрафовано ФК "Аверс", але на цей раз у дуже значному розмірі - 1,4 мільйона гривень. Причинами названо також факти невстановлення відеонагляду, невидачу касиром квитанції про обмін валюти, а також за неприпинення торгівлі валютою при виході системи відеоконтролю з ладу.

Страхове товариство "Мегаполіс" отримало штраф у 799 тисяч гривень за низку порушень в сфері фінмоніторингу, а також подання до НБУ звітності з помилками. ФК "Елаєнс" оштрафовано на 765 тисяч гривень теж за неналежний фінмоніторинг, а "А Фінанс" - на 707 тисяч за обмін валюти без РРО та квитанцій, за невстановлення курсів перед початком робочого дня та обмін валюти за неактуальними курсами.

Крім того, значні штрафи отримали ФК "Тайгер Інвест" - в сумі 600 тисяч гривень, ФК "Сан-Райз Фінанс" - в 561 тисячу, "Преміум Фінанс" - у 550 тисяч, "ФК "Профінеф" - у 500 тисяч, ФК "Валта Груп" - теж у 500 тисяч гривень.

ФК "Альфа-Інвест Груп" оштрафовано на 250 тисяч гривень, ФК "Нові кредити" - на 204 тисячі, ФК "Аксіома" - на 200 тисяч, а ФК "Новий світ" отримала два штрафи загальною сумою на 221 тисячу.

Штрафи в 51 тисячу гривень отримали ТОВ "Альянс Іншуренс" та ломбард "Добрі традиції", у 50 тисяч - ФК "Магнат" та ФК "Октава Фінанс". Письмові застереження за неподання чи несвоєчасне подання НБУ звітності щодо фінмоніторингу отримали ФК "Експерт Інвест", ТОВ "Приватна бесіда" та ФК "Сучасні розрахункові системи".

Нагадаємо, що минулого місяця НБУ оштрафував на рекордну суму в 135 мільйонів гривень Комінбанк. У липні ж на майже 11 мільйонів гривень було оштрафовано найбільший приватний банк з українським капіталом - ПУМБ.

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