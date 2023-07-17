- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Після штрафу на мільйон: сервісу мікропозик CreditUP поновили ліцензію
Національний банк України поновив дію ліцензії ТОВ "Веллфін", яке працює під брендом CreditUP. Про це 17 липня повідомила пресслужба регулятора.
Йдеться про ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Після того, як НБУ виявив, що фінкомпанія не дотримується вимог законодавства, та надала звіт про усунення порушеня.
У Нацбанку зауважили, що рішення про поновлення дії ліцензії набирає чинності 18 липня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Штраф для CreditUP: у чому причина
Ліцензію CreditUP було тимчасово зупинено з 6 червня. В НБУ повідомляли, що фірма порушувала, зокрема, вимоги законодавства, яке регулює діяльність учасників ринків фінпослуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.
Після цього рішення компанія втратила право укладати договори та продовжувати строк чинних договорів про надання кредитів, а також укладати договори та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення суми кредитів.
Крім того, Нацбанк призначив для ТОВ "Веллфін" штраф у 952 тис. гривень.
Джерело фото: ua.depositphotos.com