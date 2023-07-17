После штрафа на миллион: сервису микрозаймов CreditUP возобновили лицензию

Национальный банк Украины возобновил действие лицензии ООО "Веллфин", которое работает под брендом CreditUP. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет о лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в займ, в том числе и на условиях финансового кредита.

После того, как НБУ обнаружил, что финкомпания не соблюдает требования законодательства, та предоставила отчет об устранении нарушения.

В Нацбанке отметили, что решение о возобновлении действия лицензии вступает в силу 18 июля.

Штраф для CreditUP: в чем причина

Лицензия CreditUP была временно остановлена с 6 июня. В НБУ сообщали, что фирма нарушала, в частности, требования законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финуслуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.

После этого решение компания потеряла право заключать договоры и продлевать срок действующих договоров о предоставлении кредитов, а также заключать договоры и вносить изменения в действующие договоры по увеличению суммы кредитов.

Кроме того, Нацбанк назначил для ООО "Веллфин" штраф в 952 тыс. гривен.

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