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После штрафа на миллион: сервису микрозаймов CreditUP возобновили лицензию
Национальный банк Украины возобновил действие лицензии ООО "Веллфин", которое работает под брендом CreditUP. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба регулятора.
Речь идет о лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в займ, в том числе и на условиях финансового кредита.
После того, как НБУ обнаружил, что финкомпания не соблюдает требования законодательства, та предоставила отчет об устранении нарушения.
В Нацбанке отметили, что решение о возобновлении действия лицензии вступает в силу 18 июля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Штраф для CreditUP: в чем причина
Лицензия CreditUP была временно остановлена с 6 июня. В НБУ сообщали, что фирма нарушала, в частности, требования законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финуслуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.
После этого решение компания потеряла право заключать договоры и продлевать срок действующих договоров о предоставлении кредитов, а также заключать договоры и вносить изменения в действующие договоры по увеличению суммы кредитов.
Кроме того, Нацбанк назначил для ООО "Веллфин" штраф в 952 тыс. гривен.
Источник фото: ua.depositphotos.com