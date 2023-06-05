НБУ зупинив ліцензію сервісу мікрокредитів CreditUP та оштрафував на мільйон: які причини

Національний банк України застосував до ТОВ "Веллфін", що працює під брендом CreditUP захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Як ідеться в повідомленні регулятора, таке рішення ухвалив його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 червня. Воно набирає чинності з 6 червня. Більш того, НБУ ще й наклав на цю фінансову компанію штраф в сумі 952 тисячі гривень.

Зазначається, що за результатами позапланової інспекційної перевірки "Веллфіну" в квітні-травні були виявлені порушення фінкомпанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінпослуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки. Компанію зобов’язали усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, до 6 липня.

Так, CreditUP з вівторка втрачає право укладати договори та продовжувати строк діючих договорів про надання кредитів, а також укладати договори та вносити зміни до діючих договорів щодо збільшення суми кредитів. Водночас тимчасове зупинення ліцензії не звільняє компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними до 6 червня.

Стосовно штрафу в НБУ вказують на виявлення фактів порушень законів про споживче кредитування, про фінпослуги та держрегулювання ринків фінпослуг, про електронну комерцію та Цивільного кодексу щодо договору про споживчий кредит та змін до нього, що укладаються у вигляді електронного документа; а також порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених у статті 25 закону про споживче кредитування.

Нагадаємо, що в лютому Нацбанк через виявлення порушень вимог законодавства анулював ліцензії мікрокредитним організаціям Mister Cash та CCloan, а в травні - ZeCredit. Нещодавно НБУ також звернув увагу на діяльність ще однієї відомої мікрокредитної компанії "ШвидкоГроші", наразі оштрафувавши її за неподання інформації на запит регулятора та подання недостовірної інформації.