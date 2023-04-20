Українці почали частіше брати кредити "до зарплати". Які сьогодні умови за швидкими позиками пропонують МФО

На українському ринку на початку квітня 2023 року працювало 105 мікрофінансових організацій (МФО) з надання швидких кредитів. У статистиці НБУ, який став регулятором МФО з 1 липня 2022 року, МФО фігурують середі фінансових компаній, які з початку 2023 року пережили шалене скорочення: за І квартал їхня кількість зменшилась з 760 до 682 (падіння у 22%).

Інакше кажучи, серед усіх фінкомпаній МФО займають орієнтовно 15%. Протягом 2022 року в Україні закрилося близько десяти кредитних організацій. Усі такі МФО надають фізособам переважно невеликі кредити до 15-22 тис. грн. до 30 днів із погашенням у кінці строку. Але прикметно, що попри скруту, українці у перші місяці війни скоротили як кількість звернень до МФО, так і обсяги заборгованості перед ними.

Позичальники знову повертаються до МФО

Протягом 2021 року українці позичили в МФО трохи більше 65 млрд грн, а за підсумками 2022-го – лише 23,9 млрд грн. Тобто у 2,7 рази менше. При цьому якщо в середньому протягом місяця в 2021 році МФО видавали громадянам загалом понад 1 млн мікропозик, то протягом місяця 2022-го – 450 тис.

Однак, кількість мікропозик у І кварталі 2023 року, як і в IV кварталі 2022 року, почала стрімко зростати. За ІІ півріччя 2022-го зросла і середня сума кредиту (до 4,1 тис. грн з 3,5 тис. грн).

Що ж до заборгованості, то на початку 2022 року її обсяг перед МФО складав понад 13 млрд грн, але на початок 2023-го впав до 8 млрд грн. При цьому громадяни найшвидше почали розраховуватись з МФО за кілька місяців з початку війни: дві третини погашень припадає якраз на ІІ півріччя 2022-го.

На перший погляд, на ринку виникає парадоксальна ситуація, коли борги дуже швидко гасяться, хоча купівельна спроможність населення падає, що провокує, навпаки, нарощення позик в МФО. Однак, як справедливо звертає увагу голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, такі тенденції багато в чому обумовлені інфляцією та строкатістю клієнтів.

"По-перше, заборгованість, очевидно, скоротилась. Бо МФО її просто списують, чистячи свої баланси та розуміючи безперспективність повернення коштів. По-друге, справа в інфляції, яка сприяла збільшенню середньої суми кредиту, бо номінально у декого виросли доходи, хоча аж ніяк не реально", – стверджує експерт.

Винятком є хіба що військові з їхніми відносно великими зарплатами. Погасити для них проблемну заборгованість, аби та ще й не лишалася “висіти ярмом” на їхніх родинах, не так складно.

"Втім, є й величезні прошарки населення, у яких доходи скоротилися навіть номінально. Це якраз та група позичальників, яка у І кварталі обумовив зростання кількості позик", – додає Кушнірук.

Не більше 50 тисяч гривень в одні руки

Для прикладу, що зрозуміти, як сьогодні працюють МФО і які умови пропонують клієнтам, delo.ua вивчило пропозиції декількох найбільших кредитних організацій.

Одна компанія пропонує два варіанти. Перший – кредит, де позика видається на строк 70-140 днів. Максимальна сума кредиту – 22 тис. грн. При максимальній сумі на найбільший строк доведеться заплатити, попри тіло кредиту, 680 грн. (денна ставка 0,04%, а реальна річна – 15,67%).

Другий варіант – кредит на максимум 25 тис. грн. щонайбільше на 20 днів (ставка 0,01%, реальна річна – 3,7%). Тут відсоток при найбільшій сумі з максимальним строком складе 50 грн. Втім, є програма лояльності, яка, враховуючи частоту користування послугами, збільшує строк кредиту.

Співробітники МФО пояснюють, що якщо клієнт часто користується послугою, в нього зменшується відсоткова ставка і збільшується кількість днів, на які він може оформлювати заявку. У компанії є сім рівнів. До шостого рівня є можливість оформити кредит до 30 днів. А вже на сьомому рівні – аж на 65 днів. При цьому підвищення рівня відбувається тільки при бездоганній кредитній історії, коли клієнт не мав перед компанією простроченої заборгованості.

Якщо ж клієнт не встигає погасити заборгованість, йому нададуть ще три дні, протягом яких можна закрити кредит, а відсотки за цей час нараховуватись не будуть. Якщо і так не вдається розрахуватись, можна заплатити тільки відсотки, продовживши кредит ще на 30 днів. Після цього на прострочену заборгованість буде щоденно нараховуватись за користування 0,98% тіла кредиту. Далі – у найгіршому випадку – позичальником вже займеться кредитний відділ.

Друга компанія пропонує також два види фінансування. Можна взяти позику від 500 грн до 10 тис. грн на строк від 5 до 30 днів. За користування доведеться платити 0,01% на день. При найбільшій сумі на найдовший строк доведеться віддати по відсотках лише 30 грн. Інша програма передбачає видачу позики на строк від 30 днів до 26 тижнів до 50 тис. грн.

Ставка в день складатиме 2,2%. Якщо позичати 10 тис. грн на 8 тижнів, доведеться заплатити сумарно понад 12,2 тис. грн. Якщо брати максимальні 50 тис. грн на 26 тижнів, то – 110,2 тис. грн. Втім, другий варіант фінансування наразі компанія не надає. Тож, всі умови бажано уточнювати перед отриманням позики.

Ще одна МВФ видає кредити щонайбільше на 15 тис. грн, але під 0,01% лише на 15 днів. Далі – ставка помітно зростає. Це видно навіть по калькулятору на сайті. Якщо клієнт забажає позичити 10 тис. грн на 15 днів, за відсотки доведеться заплатити тільки 15 грн. Але якщо на 16 днів – 235 грн. Однак, якщо взяти 15 тис. грн на місяць, під кінець строку клієнт матиме віддати майже 20 тис. грн. Інакше кажучи, доплатити за користування позикою 25% від взятої в МФО суми.

Скорочення ставок очікувати не варто

Директор компанії ProFin Consulting Вадим Березовик у коментарі нам зазначає, що збільшення користування послугами МФО серед громадян пов’язане з покращенням ситуації на фінансовому ринку і зникненням панічних настроїв. Споживчий попит підвищився, а він провокує і залучення кредитних коштів не тільки банків, а й МФО.

"Сама клієнтська база МФО і банків скоротилася через війну. Але всі інші, хто перебуває на вільній території, починають більше купувати. Наприклад, попит на електроніку, побутову техніку справді росте. Попит на кредити тому так само росте. І я гадаю, що в найближчому майбутньому така тенденція продовжиться", – каже експерт.

За його словами, не варто очікувати, що до кінця цього року ставки по кредитах МФО скоротяться. "Гадаю, як і ІІ кварталі, так і в ІІ півріччі українці повертатимуться з-за кордону ще частіше, а це – розширення клієнтської бази банків і МФО. Громадяни запаслися оптимізмом напередодні контрнаступу. А це теж гратиме на зростання обсягів кредитування", – додав він.