Украинцы стали чаще брать кредиты "до зарплаты". Какие сегодня условия по быстрым займам предлагают МФО

На украинском рынке в начале апреля 2023 работало 105 микрофинансовых организаций (МФО) по предоставлению быстрых кредитов. В статистике НБУ, ставшего регулятором МФО с 1 июля 2022 года, МФО фигурируют среди финансовых компаний, которые с начала 2023 года пережили ощутимое сокращение: за I квартал их количество уменьшилось с 760 до 682 (падение в 22%).

Иными словами, среди всех финкомпаний МФО занимают ориентировочно 15%. В 2022 году в Украине закрылось около десяти кредитных организаций. Все такие МФО предоставляют физлицам преимущественно небольшие кредиты до 15-22 тыс. грн. до 30 дней с погашением в конце срока. Но примечательно, что, несмотря на трудности, украинцы в первые месяцы войны сократили как количество обращений в МФО, так и объемы задолженности перед ними.

Заемщики снова возвращаются в МФО

В течение 2021 года украинцы одолжили у МФО чуть более 65 млрд грн, а по итогам 2022-го – всего 23,9 млрд грн. То есть в 2,7 раза меньше. При этом если в среднем в течение месяца в 2021 году МФО выдавали гражданам в общей сложности более 1 млн микроссуд, то в течение месяца 2022-го – 450 тыс.

Однако количество микрозаймов в I квартале 2023 года, как и в IV квартале 2022 года, начало стремительно расти. За ІІ полугодие 2022-го возросла и средняя сумма кредита (до 4,1 тыс. грн. с 3,5 тыс. грн.).

Что касается задолженности, то в начале 2022 года ее объем перед МФО составлял более 13 млрд грн, но к началу 2023-го упал до 8 млрд грн. При этом граждане быстрее всего начали рассчитываться с МФО через несколько месяцев с начала войны: две трети погашений приходится как раз на ІІ полугодие 2022-го.

На первый взгляд, на рынке возникает парадоксальная ситуация, когда долги очень быстро гасятся, хотя покупательная способность населения падает, что провоцирует, наоборот, наращивание ссуд в МФО. Однако, как справедливо обращает внимание глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, такие тенденции во многом обусловлены инфляцией и пестротой клиентов.

"Во-первых, задолженность, очевидно, сократилась. Потому что МФО ее просто списывают, чистя свои балансы и понимая бесперспективность возврата средств. Во-вторых, дело в инфляции, способствовавшей увеличению средней суммы кредита, потому что номинально у некоторых выросли доходы, хотя аж никак не реально", – утверждает эксперт.

Исключение разве что военные с их относительно большими зарплатами. Погасить для них проблемную задолженность, чтобы еще и не оставалась «висеть игом» на их семьях, не так сложно.

"Впрочем, есть и огромные слои населения, в которых доходы сократились даже номинально. Это как раз та группа заемщиков, которая в I квартале обусловила рост количества ссуд", – добавляет Кушнирук.

Не больше 50 тысяч гривен в одни руки

Например, что понять, как сегодня работают МФО и какие условия предлагают клиентам, delo.ua изучило предложения нескольких крупнейших кредитных организаций.

Одна компания предлагает два варианта. Первый – кредит, где ссуда выдается на срок 70-140 дней. Максимальная сумма кредита – 22 тыс. грн. При максимальной сумме на максимальный срок придется заплатить, несмотря на тело кредита, 680 грн. (дневная ставка 0,04%, а реальная годовая – 15,67%).

Второй вариант – кредит максимум на 25 тыс. грн. максимум на 20 дней (ставка 0,01%, реальная годовая – 3,7%). Здесь процент при максимальной сумме с максимальным сроком составит 50 грн. Впрочем, есть программа лояльности, которая, учитывая частоту использования услуг, увеличивает срок кредита.

Сотрудники МФО объясняют, что если клиент часто пользуется услугой, у него уменьшается процентная ставка и увеличивается количество дней, на которые он может оформлять заявку. У компании есть семь уровней. До шестого уровня есть возможность оформить кредит до 30 дней. А уже на седьмом уровне – на 65 дней. При этом повышение уровня происходит только при безупречной кредитной истории, когда у клиента не было перед компанией просроченной задолженности.

Если клиент не успевает погасить задолженность, ему предоставят еще три дня, в течение которых можно закрыть кредит, а проценты за это время начисляться не будут. Если и так не удается рассчитаться, можно заплатить только проценты, продлив кредит еще на 30 дней. После этого на просроченную задолженность будет ежедневно начисляться за использование 0,98% тела кредита. Далее – в самом худшем случае – заемщиком уже займется кредитный отдел.

Вторая компания также предлагает два вида финансирования. Можно взять ссуду от 500 грн до 10 тыс. грн на срок от 5 до 30 дней. За использование придется платить 0,01% в день. При большей сумме на самый долгий срок придется отдать по процентам всего 30 грн. Другая программа предусматривает выдачу ссуды на срок от 30 дней до 26 недель до 50 тыс. грн.

Ставка в день составит 2,2%. Если ссужать 10 тыс. грн на 8 недель, придется заплатить суммарно свыше 12,2 тыс. грн. Если брать максимальные 50 тыс. грн. на 26 недель, то – 110,2 тыс. грн. Впрочем, второй вариант финансирования пока компания не предоставляет. Все условия желательно уточнять перед получением займа.

Еще одна МВФ выдает кредиты максимум на 15 тыс. грн, но под 0,01% всего на 15 дней. Далее – ставка заметно растет. Это видно даже по калькулятору на сайте. Если клиент захочет ссудить 10 тыс. грн на 15 дней, за проценты придется заплатить только 15 грн. Но если на 16 дней – 235 грн. Однако, если взять 15 тыс. грн в месяц, к концу срока клиент будет отдать почти 20 тыс. грн. Иными словами, доплатить за пользование ссудой 25% от взятой в МФО суммы.

Сокращения ставок ждать не стоит

Директор компании ProFin Consulting Вадим Березовик в комментарии отмечает, что увеличение пользования услугами МФО среди граждан связано с улучшением ситуации на финансовом рынке и исчезновением панических настроений. Потребительский спрос повысился, а он провоцирует и привлечение кредитных средств не только банков, но и МФО.

"Сама клиентская база МФО и банков сократилась из-за войны. Но все остальные, кто находится на свободной территории, начинают больше покупать. Например, спрос на электронику, бытовую технику действительно растет. Спрос на кредиты так же растет. И я думаю, что в в ближайшем будущем такая тенденция продолжится", – говорит эксперт.

По его словам, не стоит ожидать, что до конца этого года ставки по кредитам МФО сократятся. "Думаю, как и во II квартале, так и во II полугодии украинцы будут возвращаться из-за границы еще чаще, а это – расширение клиентской базы банков и МФО. Граждане запаслись оптимизмом накануне контрнаступления. А это тоже будет играть на рост объемов кредитования", – добавил он.