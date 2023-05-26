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Ліцензію сервісу ZeCredit анулювали: в НБУ пояснили рішення
Національний банк України анулював ліцензію ТОВ "ФК "Інвеструм", яке надає короткострокові кредити під брендами ZeCredit та BananaCredit, на провадження діяльності з надання коштів у позику.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за результатами позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.
НБУ пояснює, що ТОВ порушило вимоги чинного законодавства, а також нормативно-правові акти. Регулятор з'ясував, що компаніє порушує:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику;
- правила розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки;
- пложення про встановлення додаткових вимог та врегулюванні простроченої заборгованості;
- положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.
"Інвеструм" втрачає ліцензію з 25 травня 2023 року.
Нагадаємо, нещодавно НБУ анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, а ще шістьох виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Так, ТОВ "Інком фінанс" та ПТ "Ломбард "Карат" було анульовано всі наявні ліцензії за їхнім бажанням. Також на підставі поданих заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу ТОВ "Коллект центр" та ТОВ "Кліринг фінанс"/