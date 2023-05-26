Ліцензію сервісу ZeCredit анулювали: в НБУ пояснили рішення

Національний банк України анулював ліцензію ТОВ "ФК "Інвеструм", яке надає короткострокові кредити під брендами ZeCredit та BananaCredit, на провадження діяльності з надання коштів у позику.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за результатами позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

НБУ пояснює, що ТОВ порушило вимоги чинного законодавства, а також нормативно-правові акти. Регулятор з'ясував, що компаніє порушує:

положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику;

правила розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки;

пложення про встановлення додаткових вимог та врегулюванні простроченої заборгованості;

положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

"Інвеструм" втрачає ліцензію з 25 травня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, а ще шістьох виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Так, ТОВ "Інком фінанс" та ПТ "Ломбард "Карат" було анульовано всі наявні ліцензії за їхнім бажанням. Також на підставі поданих заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу ТОВ "Коллект центр" та ТОВ "Кліринг фінанс"/