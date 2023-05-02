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НБУ анулював ліцензії двом страховим компаніям
Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг двом страховикам: ПрАТ "АСКА" та ПрАТ "АЗІНКО".
У зв’язку із реорганізацією ПрАТ "АСКА" та приєднання її до ПрАТ "ВУСО", зазначеному страховику анульовано останню ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключено з Державного реєстру фінансових установ, повідомляє Національний банк України.
Згідно з останньою звітністю ПрАТ "АСКА", обсяг страхових премій компанії становив 122, 97 млн грн, вартість активів – 357, 38 млн грн, страхових резервів – 161, 56 млн грн.
Іншому страховику ПрАТ "АЗІНКО" анульовано частину ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на підставі поданої заяви.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, ПрАТ "АЗІНКО" було анульовано ліцензії на здійснення:
- добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
- добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
- добровільного страхування від нещасних випадків;
- добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);
- обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.
Згідно з останньою звітністю ПрАТ "АЗІНКО" обсяг страхових премій компанії становив 9,1 млн грн, активи за балансом – 79,27 млн грн, страхові резерви – 0,17 млн грн, частка ринку компанії за страховими преміями – 0,03%.
Нагадаємо, Національний банк України анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).