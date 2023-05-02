НБУ анулював ліцензії двом страховим компаніям

Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг двом страховикам: ПрАТ "АСКА" та ПрАТ "АЗІНКО".

У зв’язку із реорганізацією ПрАТ "АСКА" та приєднання її до ПрАТ "ВУСО", зазначеному страховику анульовано останню ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключено з Державного реєстру фінансових установ, повідомляє Національний банк України.

Згідно з останньою звітністю ПрАТ "АСКА", обсяг страхових премій компанії становив 122, 97 млн грн, вартість активів – 357, 38 млн грн, страхових резервів – 161, 56 млн грн.

Іншому страховику ПрАТ "АЗІНКО" анульовано частину ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на підставі поданої заяви.

Зокрема, ПрАТ "АЗІНКО" було анульовано ліцензії на здійснення:

добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

добровільного страхування від нещасних випадків;

добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Згідно з останньою звітністю ПрАТ "АЗІНКО" обсяг страхових премій компанії становив 9,1 млн грн, активи за балансом – 79,27 млн грн, страхові резерви – 0,17 млн грн, частка ринку компанії за страховими преміями – 0,03%.

Нагадаємо, Національний банк України анулював компанії "Просто-Страхування" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).