АМКУ дозволив страховику ВУСО купити в Ахметова його компанію АСКА

Антимонопольний комітет 4 серпня надав закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду "Альтитуда" дозвіл на концентрацію контрольного пакету акцій ПАО "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА". Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

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Зазначимо при цьому, що ще 12 липпя компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент" повідомила на порталі даних емітентів цінних паперів Smida, що планує в інтересах фонду "Альтитуда" купити 99,59% акцій СК "АСКА".

В свою чергу бенефіціарами фонду "Альтитуда" є ті ж люди, що володіють страховою компанією ВУСО - Михайло Назарчук та Олексій Шуба.

Нагадаємо, що ВУСО ще у листопаді 2021 року повідомляла про наміри придбати АСКА та попередню домовленість своїх акціонерів щодо цієї угоди.

Там вказували, що об'єднана компанія збереже назву, але буде мати бренд VUSO латиницею і, власне, стане найбільшим страховиком з українським капітатом. Повідомлялося, що злиття, зокрема, дозволить збільшити присутність ВУСО в корпоративному сегменті страхування за рахунок тривалих відносин АСКА з великими клієнтами цього сектору, а також вийти на ринок міжнародного страхування "Зелена карта".

ВУСО працює на українському ринку з 2001 року, зараз володіє 50 ліцензіями: 34 – на добровільні та 16 – на обов'язкові види страхування. За даними на сайті компанії, вона має 31 представництво по всій Україні.

АСКА ж була першою приватною СК в Україні, входить до портфеля фінансово-промислової групи SCM Ріната Ахметова. На сайті компанії досі зазначено, що на початок 2020 року у неї було 2,9 тисячі корпоративних і більше 200 тисяч приватних клієнтів, ліцензії на 19 видів добровільного та 20 видів обов'язкового страхування.

Однак Національний банк України 22 грудня 2021 року анулював з 4 січня 34 ліцензії АСКА на здійснення страхування на підставі заяви самої компанії, залишивши їй лише можливість обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.