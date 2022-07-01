В Україні зросли ліміти виплат за полісами ОСАЦВ. Як це вплине на ціну страховок

Максимальний розмір виплат за полісами "автоцивілки" зріс відразу на 23%. За таку щедрість страховиків, звісно, атовласники заплатять зі своєї кишені – вартість ОСАЦВ може злетіти на 15%.

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З 1 липня в Україні набули чинності оновлені умови автоцивілки – обов'язкового страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зміни в ОСАЦВ закріплені двома постановами Національного банку: №№ 108 та 109. Їх НБУ затвердив ще 30 травня 2022 року.

Одне з ключових нововведень – підвищення лімітів виплат за полісами страхування автоцивільної відповідальності. Наразі страхове покриття може сягати 160 тис. грн. на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну, та 320 тис. грн. на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю. Раніше було 130 тис. грн. та 260 тис. грн. відповідно. Тобто ліміти виплат зросли більш як на 23%.

"Збільшення страхових сум за договорами «автоцивілки" дозволить споживачам отримати найкращий фінансовий захист. Особливо це важливо в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів», – сказано в офіційному коментарі НБУ до згаданих постанов.

Слід також звернути увагу на те, що змінився розмір франшизи – частина збитків, яку клієнт покриває самостійно. "Вона може бути нульовою або більше, але максимально 3200 грн. Раніше граничний розмір франшизи з автоцивілки міг становити 2600 грн.", – коментує Тетяна Павлюченко, директор департаменту методології страхової компанії VUSO.

З європротоколом простіше та швидше

Збільшився максимальний розмір страхової виплати зі збитків, завданих майну третіх осіб, у разі оформлення європротоколу. Такі виплати зросли одразу на 60% – з 50 тис. грн. до 80 тис. грн. в межах одного страхового випадку.

Європротокол – це спосіб оформлення ДТП безпосередньо його учасниками без виклику співробітників патрульної поліції. Європротокол дає право постраждалій стороні отримати виплату за ОСАЦВ у стислий термін. Але лише за умови, що у ДТП потрапили не більше двох авто, у ньому немає травмованих та загиблих, а винуватець транспортної пригоди цілком визнає свою провину.

Новий розмір виплат за європротоколом дозволить ще більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхове відшкодування, оформивши документи самостійно без виклику представників Національної поліції. В умовах військового стану це дуже зручно, особливо у тих регіонах, де ведуться бойові дії. Володимир Фогель адвокат юридичної фірми "Семенова та Партнери"

Підвищення ліміту відшкодування за європротоколом має порадувати автомобілістів ще й з тієї причини, що така виплата не потребує рішення суду. Враховуючи ситуацію в країні, суди можуть розглядати справи не один місяць. Тому європротокол суттєво прискорює процес відшкодування. У середньому він триває близько двох тижнів.

"У Києві та частині області, наприклад, суди якийсь час не функціонували. Зараз їхню роботу відновлено, але за цей час «накопичилися" справи. Водночас є регіони, де здійснення правосуддя взагалі неможливе у зв'язку з бойовими діями чи окупацією», – пояснює адвокат Вадим Володарський.

До речі, за даними Моторного (транспортного) страхового бюро, більшість страхових випадків в Україні якраз вписуються в новий ліміт: у більш ніж 95% страхових подій розмір збитків за полісами ОСАЦВ не перевищує 80 тис. грн.

Жодного шансу шахраям

Ще одне нововведення стосується полісів міжнародного страхування "Зелена карта". Нацбанк повідомив, що інформація про електронні договори "Зеленої карти" тепер потраплятиме до єдиної централізованої бази даних.

"Це дозволить користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних з маніпулюванням неповними даними", – уточнює НБУ.

Іншими словами, будь-який автовласник може перевірити, що його договір автоцивілки справжній і дійсний, або навпаки, що термін його дії вже закінчився. Крім того, також можна переконатися, що людина, яка продає та оформлює поліс, внесена до реєстру страхових агентів. Це дозволить уникнути шахрая, який продає фальшивки.

"Доступ до цієї бази мають усі охочі. Для того, щоб отримати потрібну інформацію, необхідно зайти у відповідний розділ на сайті МТСБУ та вписати у вікно запиту номер автомобіля або серію та номер бланка страхового полісу", – говорить Марина Семенова, адвокат юридичної фірми «Семенова та Партнери».

Зростання цін вже незабаром

Втім, є для автомобілістів і не дуже приємні новини. Збільшення лімітів виплат неминуче вплине на вартість полісів ОСАЦВ. Нацбанк, щоправда, момент пов'язаний із ціноутворенням намагається акуратно оминути. НБУ, зокрема, заявив, що "...вартість полісів для споживачів суттєво не зросте". Страховики також запевняють, що серйозного подорожчання не буде.

Страхові компанії самостійно прийматимуть рішення щодо підвищення вартості полісів. Деякі страховики збільшать ціну, але незначно. Марина Авдєєва заступник голови правління страхової компанії "Арсенал Страхування"

У той же час, опитані нами страхові агенти повідомили, що подорожчання "автоцивілки" таки буде й складе в середньому 10-15%. Наприклад, на момент публікації цього матеріалу середня ціна ОСАЦВ з нульовою франшизою для автомобіля з двигуном об'ємом 1,6 л, який зареєстрований у Києві, становила 1800-2000 грн. А отже, вже в липні можна очікувати зростання вартості такого поліса до 2100-2300 грн.