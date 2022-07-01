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В Украине выросли лимиты выплат по ОСАГО. Как это повлияет на цену страховок
Максимальный размер выплат по полисам "автогражданки" вырос сразу на 23%. За такую щедрость страховщиков, само собой, атовладельцы заплатят из своего кармана – стоимость ОСАГО может взлететь на 15%.
С 1 июля в Украине вступили в силу обновленные условия "автогражданки" – обязательного страхования ответственности собственников наземных транспортных средств. Изменения в ОСАГО закреплены двумя постановлениями Национального банка: №№ 108 и 109. Их НБУ утвердил еще 30 мая 2022 года.
Одно из ключевых новшеств – повышение лимитов выплат по полисам страхования ответственности. Теперь страховое покрытие составляет до 160 тыс. грн. на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу, и до 320 тыс. грн. на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью. Раньше было 130 тыс. грн. и 260 тыс. грн. соответственно. То есть, лимиты выплат выросли более чем на 23%.
"Увеличение страховых сумм по договорам «автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. Особенно это важно в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям», – сказано в официальном комментарии НБУ к упомянутым постановлениям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следует также обратить внимание, что изменился размер франшизы – часть убытков, которую клиент покрывает самостоятельно. "Она может быть нулевой или больше, но максимально 3200 грн. Ранее предельный размер франшизы по автогражданке мог достигать 2600 грн.", – комментирует Татьяна Павлюченко, директор департамента методологии страховой компании VUSO.
С европротоколом проще и быстрее
Увеличился максимальный размер страховой выплаты по убыткам, нанесенным имуществу третьих лиц, в случае оформления европротокола. Такие выплаты подросли сразу на 60% – с 50 тыс. грн. до 80 тыс. грн. по одному страховому случаю.
Напомним, что европротокол – это способ оформления ДТП непосредственно его участниками без вызова сотрудников патрульной полиции. Европротокол дает право пострадавшей стороне получить выплату по ОСАГО в сжатые сроки. Но только при условии, что в ДТП участвовали не более двух авто, в нем нет травмированных и погибших, а виновник транспортного происшествия признает свою вину.
Повышение лимитов по европротоколу должно обрадовать автомобилистов еще и по той причине, что такая выплата не требует решения суда. Учитывая обстановку в стране, суды могут рассматривать дела не один месяц. Поэтому европротокол существенно ускоряет процесс возмещения. В среднем он занимает около двух недель.
"В Киеве и части области, например, суды какое-то время не функционировали. Сейчас их работа восстановлена, но за это время «накопились" дела. В то же время, есть регионы, где осуществление правосудия вообще невозможно в связи с боевыми действиями или оккупацией», – объясняет адвокат Вадим Володарский.
Кстати, по данным Моторного (транспортного) страхового бюро, большинство страховых случаев в Украине как раз вписывается в новый лимит по европротоколу: в более чем 95% страховых событий по ОСАГО размер ущерба не превышает 80 тыс. грн.
Ни одного шанса мошенникам
Еще одно нововведение касается полисов международного страхования "Зеленая карта". Нацбанк сообщил, что информация о заключенных электронных договорах «Зеленой карты» теперь будет попадать в единую централизованную базу данных.
"Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными", – уточняет НБУ.
Иными словами, любой автовладелец может проверить, что его договор автогражданки подлинный и действителен, или наоборот, что срок его действия истек. Кроме того, можно еще убедиться в том, что человек, который оформляет полис, внесен в реестр страховых агентов. Это позволит вычислить мошенника, который продает фальшивки.
"Доступ к этой базе имеют все желающие. Для того, чтобы получить нужную информацию, необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте МТСБУ и вписать в окно запроса номер автомобиля либо серию и номер бланка страхового полиса", – говорит Марина Семенова, адвокат юридической фирмы «Семенова и Партнеры».
Рост цен не за горами
Впрочем, есть для автомобилистов и не очень приятные новости. Увеличение лимитов выплат неизбежно отразится на стоимости полисов ОСАГО. Нацбанк, правда, момент связанный с ценообразованием старается аккуратно обойти. НБУ, в частности, заявил, что "…стоимость полисов для потребителей существенно не возрастет". Страховщики тоже уверяют, что серьезного подорожания не будет.
В то же время, опрошенные нами страховые агенты сообщили, что подорожание "автогражданки" все-таки будет и составит в среднем 10-15%. Например, на момент публикации этого материала средняя цена ОСАГО с «нулевой» франшизой для автомобиля с двигателем объемом 1,6 л, который зарегистрирован в Киеве, составляла 1800-2000 грн. А значит, уже в июле можно ожидать рост стоимости такого полиса до 2100-2300 грн.