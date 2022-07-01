В Украине выросли лимиты выплат по ОСАГО. Как это повлияет на цену страховок

Максимальный размер выплат по полисам "автогражданки" вырос сразу на 23%. За такую щедрость страховщиков, само собой, атовладельцы заплатят из своего кармана – стоимость ОСАГО может взлететь на 15%.

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С 1 июля в Украине вступили в силу обновленные условия "автогражданки" – обязательного страхования ответственности собственников наземных транспортных средств. Изменения в ОСАГО закреплены двумя постановлениями Национального банка: №№ 108 и 109. Их НБУ утвердил еще 30 мая 2022 года.

Одно из ключевых новшеств – повышение лимитов выплат по полисам страхования ответственности. Теперь страховое покрытие составляет до 160 тыс. грн. на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу, и до 320 тыс. грн. на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью. Раньше было 130 тыс. грн. и 260 тыс. грн. соответственно. То есть, лимиты выплат выросли более чем на 23%.

"Увеличение страховых сумм по договорам «автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. Особенно это важно в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям», – сказано в официальном комментарии НБУ к упомянутым постановлениям.

Следует также обратить внимание, что изменился размер франшизы – часть убытков, которую клиент покрывает самостоятельно. "Она может быть нулевой или больше, но максимально 3200 грн. Ранее предельный размер франшизы по автогражданке мог достигать 2600 грн.", – комментирует Татьяна Павлюченко, директор департамента методологии страховой компании VUSO.

С европротоколом проще и быстрее

Увеличился максимальный размер страховой выплаты по убыткам, нанесенным имуществу третьих лиц, в случае оформления европротокола. Такие выплаты подросли сразу на 60% – с 50 тыс. грн. до 80 тыс. грн. по одному страховому случаю.

Напомним, что европротокол – это способ оформления ДТП непосредственно его участниками без вызова сотрудников патрульной полиции. Европротокол дает право пострадавшей стороне получить выплату по ОСАГО в сжатые сроки. Но только при условии, что в ДТП участвовали не более двух авто, в нем нет травмированных и погибших, а виновник транспортного происшествия признает свою вину.

Новый размер выплаты по европротоколу позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховое возмещение, оформив документы самостоятельно без вызова представителей Национальной полиции. В условиях военного положения это очень удобно, особенно в районах проведения боевых действий. Владимир Фогель адвокат юридической фирмы "Семенова и Партнеры"

Повышение лимитов по европротоколу должно обрадовать автомобилистов еще и по той причине, что такая выплата не требует решения суда. Учитывая обстановку в стране, суды могут рассматривать дела не один месяц. Поэтому европротокол существенно ускоряет процесс возмещения. В среднем он занимает около двух недель.

"В Киеве и части области, например, суды какое-то время не функционировали. Сейчас их работа восстановлена, но за это время «накопились" дела. В то же время, есть регионы, где осуществление правосудия вообще невозможно в связи с боевыми действиями или оккупацией», – объясняет адвокат Вадим Володарский.

Кстати, по данным Моторного (транспортного) страхового бюро, большинство страховых случаев в Украине как раз вписывается в новый лимит по европротоколу: в более чем 95% страховых событий по ОСАГО размер ущерба не превышает 80 тыс. грн.

Ни одного шанса мошенникам

Еще одно нововведение касается полисов международного страхования "Зеленая карта". Нацбанк сообщил, что информация о заключенных электронных договорах «Зеленой карты» теперь будет попадать в единую централизованную базу данных.

"Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными", – уточняет НБУ.

Иными словами, любой автовладелец может проверить, что его договор автогражданки подлинный и действителен, или наоборот, что срок его действия истек. Кроме того, можно еще убедиться в том, что человек, который оформляет полис, внесен в реестр страховых агентов. Это позволит вычислить мошенника, который продает фальшивки.

"Доступ к этой базе имеют все желающие. Для того, чтобы получить нужную информацию, необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте МТСБУ и вписать в окно запроса номер автомобиля либо серию и номер бланка страхового полиса", – говорит Марина Семенова, адвокат юридической фирмы «Семенова и Партнеры».

Рост цен не за горами

Впрочем, есть для автомобилистов и не очень приятные новости. Увеличение лимитов выплат неизбежно отразится на стоимости полисов ОСАГО. Нацбанк, правда, момент связанный с ценообразованием старается аккуратно обойти. НБУ, в частности, заявил, что "…стоимость полисов для потребителей существенно не возрастет". Страховщики тоже уверяют, что серьезного подорожания не будет.

Страховые компании самостоятельно будут принимать решение относительно повышения стоимости полисов. Некоторые страховщики поднимут цену, но незначительно. Марина Авдеева заместитель председателя правления страховой компании "Арсенал Страхование"

В то же время, опрошенные нами страховые агенты сообщили, что подорожание "автогражданки" все-таки будет и составит в среднем 10-15%. Например, на момент публикации этого материала средняя цена ОСАГО с «нулевой» франшизой для автомобиля с двигателем объемом 1,6 л, который зарегистрирован в Киеве, составляла 1800-2000 грн. А значит, уже в июле можно ожидать рост стоимости такого полиса до 2100-2300 грн.