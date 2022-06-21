Украинским водителям в ЕС снова нужна страховка: где купить и во сколько обойдется ОСАГО в Европе

С 28 февраля соседние страны Западной Европы разрешили украинским беженцам на авто пересекать границу, не имея международного полиса автогражданской ответственности. Но теперь все изменилось, и за езду без страховки по ЕС можно получить крупный штраф.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным ООН, в период с 24 февраля и до конца мая из Украины выехало свыше 6,5 млн. человек, которые стали вынужденными переселенцами. Многие из них покидали страну на своих автомобилях, поскольку воздушное сообщение было закрыто, а добираться поездом было проблематично и даже опасно.

В мирное время для выезда на авто за пределы Украины в страны Европы в обязательном порядке нужно было приобрести полис "Зеленой карты". После начала боевых действий таможенники перестали требовать «зеленку». Автомобилисты могли без проблем как выехать из страны, так и заехать к соседям не имея страховки. В частности, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова официально согласились закрыть глаза на отсутствие «Зеленой карты» у беженцев из Украины.

Кроме того, в некоторых странах украинцы могли получить страховое покрытие безвозмездно. В Чехии, например, без полиса можно было спокойно водить авто два месяца. Немецкие страховые компании согласились возмещать из своего кармана ущерб в ДТП, которые происходят по вине украинских водителей.

Но было понятно, что это явление временное. С мая в Польше начали действовать прежние правила пересечения границы – только с полисом. А с 1 июня перестали платить за автомобилистов-виновников страховщики в Германии.

Поэтому у тех украинцев, которые по-прежнему находятся за рубежом, возникают логичные вопросы. Где, как приобрести "Зеленую карту", и сколько это будет стоить?

По полному тарифу? Дорого!

Напомним, что полис "Зеленой карты" – это международный аналог автогражданки. Проще говоря, если ты совершил ДТП в Украине – действует внутреннее ОСАГО. Если авария произошла в другой стране – выплата происходит в рамках «зеленки». В систему «Зеленой карты» входят все без исключения страны Европейского союза.

Впрочем, если украинец вместе со своим авто находится где-нибудь в Западной Европе длительное время, ему совсем необязательно оформлять этот полис. Можно выбрать страхование автогражданской ответственности на территории конкретной страны. То есть, такой же аналог украинского ОСАГО, но только для Польши или, скажем, Чехии.

Другой вопрос, что тарифы у европейских страховых компаний сильно отличаются от тех, что действуют в Украине. И покупка локального полиса автогражданки может "влететь в копеечку". В Польше один месяц страхования обойдется в 40 евро, а год – в 400 евро, в Германии полис на месяц будет стоить 150 евро, на год – минимум 900 евро.

"К тому же, если автовладелец будет пересекать границу нескольких стран, то необходимо покупать отдельный полис ОСАГО в каждой из них", – предупреждает Александр Глова, ведущий специалист управления продукт-менеджмента и методологии департамента андеррайтинга и продукт-менеджмента страховой компании ARX.

С точки зрения стоимости, гораздо выгоднее приобрести "Зеленую карту" в одной из украинских компаний. Тем более, что тарифы на этот вид страхования везде одинаковы. Например, полис для легкового авто на 15 дней будет стоить 756 грн. (около 24 евро), на месяц – 1203 грн. (38 евро), на год – 6613 грн. (207 евро).

Покупать страховку в европейской компании имеет смысл, если вы решили остаться надолго. Например, на год и больше. Вероятно, в таком случае понадобится не только ОСАГО, но другие обязательные страховые продукты, предусмотренные законодательством страны пребывания. Например, защита от несчастных случаев или медицинский полис. При покупке такого пакета услуг страховые компании делают внушительные скидки, что дает возможность сэкономить Денис Гороховский совладелец страхового брокера Broker's Insurance Group

Оформляем без лишних движений

Как же будет выглядеть процесс покупки "Зеленой карты", если компания расположена в Украине, а человек со своим авто – за ее пределами? Все без проблем можно сделать онлайн. Многие крупные компании имеют собственные интернет-магазины страховых продуктов, где можно быстро приобрести полис.

Какие данные и документы нужны для оформления? Госномер автомобиля, страна регистрации (в нашем случае, Украина), техпаспорт на авто, документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, водительские права) и идентификационный налоговый номер (ИНН). Уточним, что непосредственно документы страховщику, по сути, не нужны, но данные из них (VIN автомобиля, имя и фамилия автовладельца и т.д.) при покупке страховки точно понадобятся.

Принципиальный момент: оформлять полис должен именно собственник авто. Поэтому, если муж отдал жене свой автомобиль, и она на нем выехала за границу, то в теории купить "зеленку" обязан именно супруг, который остался в Украине. В то же время, поскольку все происходит онлайн, то нет ничего крамольного в том, что жена введет личные данные мужа и сделает покупку сама. Ведь она не угнала автомобиль, а управляет им на законных основаниях.

Еще один вопрос: как получить полис? Здесь тоже все просто. После ввода требуемых данных и оплаты, страховая компания высылает страховку в виде PDF-файла на электронную почту или в один из мессенджеров на смартфоне.

"Бумажный бланк уже необязателен. На электронной версии «Зеленой карты" есть QR-код, с помощью которого сотрудник полиции сможет удостовериться в том, что полис действителен и он подлинный», – говорит Денис Гороховский.

При очень большом желании можно попросить страховую компанию переслать бланк "Зеленой карты" обычным письмом. Возможно, кому-то спокойнее иметь на руках сам полис с «мокрой» печатью.

Еще важно учесть, что действие договора страхования начинается на следующей день после дня покупки. То есть, после полуночи. Так что, если полис уже оплачен, это не значит, что он сразу же вступил в силу.

Штраф или депортация

Кто-то может задаться вопросом, а зачем вообще тратиться на страховку. Мол, я езжу аккуратно и в ДТП вряд ли попаду. Увы, но если на дороге что-то произойдет, то убытки пострадавшей стороне виновник будет оплачивать из своего кармана. И, как мы понимаем, в Европе стоимость ремонта автомобиля будет явно выше, чем в Украине. Ведь не зря размер покрытия по "Зеленой карты" в некоторых странах ЕС исчисляется миллионами евро.

Помимо этого, за отсутствие полиса грозят большие штрафы. Средняя сумма ответственности начинается с 1000 евро. Но даже не это самое страшное. Полиция вполне может арестовать и изъять транспортное средство, а в некоторых случаях самого автовладельца могут депортировать из страны. Так что, лучше страховкой не пренебрегать.