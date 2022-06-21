Українським водіям в ЄС знову потрібна страховка: де купити і скільки коштуватиме ОСАЦВ в Європі

З 28 лютого сусідні країни Західної Європи дозволили українським біженцям на авто перетинати кордон, не маючи міжнародного полісу автоцивільної відповідальності. Але тепер усе змінилося, і за керування без страховки у ЄС можна отримати великий штраф.

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За даними ООН, у період з 24 лютого до кінця травня з України виїхало понад 6,5 млн. осіб, які стали вимушеними переселенцями. Багато хто з них залишав країну на своїх автомобілях, оскільки повітряне сполучення було закрито, а добиратися поїздом було проблематично і навіть небезпечно.

У мирний час для виїзду на авто за межі України до країн Європи обов'язково потрібно було придбати поліс "Зеленої карти". Після початку бойових дій митники перестали вимагати "зеленку". Автомобілісти могли без проблем виїхати з країни та заїхати до сусідів без страховки. Зокрема, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова офіційно погодилися заплющити очі на відсутність "Зеленої карти" у біженців з України.

Крім того, в деяких країнах українці могли отримати страхове покриття безоплатно. У Чехії, наприклад, без полісу можна було спокійно керувати авто два місяці. Німецькі страхові компанії погодилися відшкодовувати зі своєї кишені збитки у ДТП, які стаються з вини українських водіїв.

Але було зрозуміло, що це явище тимчасове. З травня у Польщі почали діяти колишні правила перетину кордону – лише з полісом. А з 1 червня перестали платити за автомобілістів-винуватців страховики у Німеччині.

Тому в тих українців, які, як і раніше, перебувають за кордоном, виникають логічні питання. Де, як придбати "Зелену карту", і скільки це коштуватиме?

За повним тарифом? Дорого!

Нагадаємо, що поліс "Зеленої карти" – це міжнародний аналог автоцивілки. Простіше кажучи, якщо водій вчинив ДТП в Україні – діє внутрішнє ОСАЦВ. Якщо аварія сталася в іншій країні – виплата відбувається в рамках "зеленки". До системи «Зеленої карти» входять усі без винятку країни Європейського Союзу.

Втім, якщо українець разом зі своїм авто знаходиться десь у Західній Європі тривалий час, йому зовсім необов'язково оформляти цей поліс. Можна вибрати страхування автоцивілки на території конкретної країни. Тобто, такий самий аналог українського ОСАЦВ, але тільки для Польщі чи, скажімо, Чехії.

Інше питання, що тарифи у європейських страхових компаній дуже відрізняються від тих, що діють в Україні. І придбання локального полісу автоцивілки може "влетіти в копієчку". У Польщі один місяць страхування коштуватиме 40 євро, а цілий рік – 400 євро, у Німеччині поліс на місяць коштуватиме 150 євро, на рік – мінімум 900 євро.

"До того ж, якщо автовласник перетинатиме кордон кількох країн, то необхідно купувати окремий поліс ОСАЦВ у кожній з них", - попереджає Олександр Глова, провідний фахівець управління продукт-менеджменту та методології департаменту андерайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії ARX.

З точки зору вартості, набагато вигідніше придбати "Зелену карту" в одній із українських компаній. Тим більше що тарифи на цей вид страхування скрізь однакові. Наприклад, поліс для легкового авто на 15 днів коштуватиме 756 грн. (близько 24 євро), на місяць – 1203 грн. (38 євро), на рік – 6613 грн. (207 євро).

Купувати страховку в європейській компанії є сенс, якщо ви вирішили залишитися надовго. Наприклад, на рік і більше. Ймовірно, у такому разі знадобиться не тільки ОСАЦВ, але й інші обов'язкові страхові продукти, передбачені законодавством країни перебування. Наприклад, захист від нещасних випадків або медичний поліс. При купівлі такого пакету послуг страхові компанії роблять значні знижки, що дає можливість заощадити. Денис Гороховський співвласник страхового брокера Broker's Insurance Group

Оформляємо без зайвих рухів

Як виглядатиме процес покупки "Зеленої карти", якщо компанія знаходиться в Україні, а людина зі своїм авто – за її межами? Все без проблем можна зробити онлайн. Більшість великих компаній мають власні інтернет-магазини страхових продуктів, де можна швидко придбати поліс.

Які дані та документи потрібні для оформлення? Державний номер автомобіля, країна реєстрації (у нашому випадку, Україна), техпаспорт на авто, документ, що засвідчує особу (закордонний паспорт, водійські права ) та ідентифікаційний податковий номер (ІПН). Уточнимо, що безпосередньо документи страховику, по суті, не потрібні, але дані з них (VIN автомобіля, ім'я та прізвище автовласника тощо) при покупці страховки точно знадобляться.

Важливий момент: оформляти поліс має саме власник авто. Тому, якщо чоловік віддав дружині свій автомобіль, і вона на ньому виїхала за кордон, то теоретично купити "зеленку" зобов'язаний саме чоловік, який залишився в Україні. У той же час, оскільки все відбувається онлайн, то немає нічого крамольного в тому, що дружина вкаже особисті дані чоловіка та придбає страховку сама. Адже вона не викрала автомобіль, а керує ним на законних підставах.

Ще одне питання: як отримати поліс? Тут також усе просто. Після введення необхідних даних та оплати страхова компанія надсилає страховку у вигляді PDF-файлу на електронну пошту або в один з месенджерів на смартфоні.

"Паперовий бланк вже необов'язковий. На електронній версії "Зеленої карти" є QR-код, за допомогою якого співробітник поліції зможе переконатися, що поліс дійсний і він справжній", - говорить Денис Гороховський.

При великому бажанні можна попросити страхову компанію відправити бланк "Зеленої картки" звичайним листом. Можливо, комусь спокійніше мати на руках сам поліс із "мокрою" печаткою.

Ще важливо врахувати, що дія договору страхування починається наступного дня після дня оформлення. Тобто після півночі. Отже, якщо поліс вже оплачений, це не означає, що він одразу набув чинності.

Штраф чи депортація

Хтось може запитати себе, а навіщо взагалі витрачатися на страховку. Мовляв, я їжджу акуратно і в ДТП навряд чи потраплю. На жаль, якщо на дорозі щось станеться, то збитки постраждалій стороні винуватець оплачуватиме зі своєї кишені. І, як ми розуміємо, у Європі вартість ремонту автомобіля буде значно вищою, ніж в Україні. Адже не дарма розмір покриття по "Зеленій карті" у деяких країнах ЄС обчислюється мільйонами євро.

Крім того, за відсутність полісу загрожують великі штрафи. Середня сума відповідальності починається із 1000 євро. Але навіть не це найстрашніше. Поліція цілком може заарештувати та вилучити транспортний засіб, а в деяких випадках власника можуть депортувати з країни. Так що краще страховкою не нехтувати.