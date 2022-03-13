У Німеччині українців, які не мають ОСАЦВ, звільнили від сплати компенсації збитків за ДТП

Німецькі страхові компанії візьмуть на себе претензії щодо обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ) до власників незастрахованих українських автомобілів у Німеччині.

Як повідомляє Німецька страхова асоціація (GDV), українські водії зможуть їздити німецькими дорогами без ризику бути оштрафованими.

За словами гендиректора GDV Йорга Асмусена, у цій надзвичайній гуманітарній ситуації організація хоче допомогти українським біженцям зосередитися на найважливіших питаннях.

"Збитки, заподіяні незабезпеченими українськими автомобілями, покриватимуть страховики, які працюють у Німеччині зі страхування автоцивільної відповідальності. Українським водіям, які вчинили ДТП, страховики не виставлятимуть регресних позовів. Важливо, щоб ми здатні хоч трохи допомогти біженцям у цей страшний час", — заявив Асмусен.

У GDV зазначають, що такий механізм відшкодування збитків внаслідок ДТП діятиме до 31 травня цього року.

Німецький офіс Бюро "Зелена карта" відповідатиме за врегулювання збитків при аваріях, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатися до нього.

Покриття застосовуватиметься до всіх видів транспорту, що не мають страхування автотранспортної відповідальності, таких як українська "Зелена карта" або спеціально оформленого полісу прикордонного страхування однієї з європейських країн.

Варто зазначити, що пересування на незастрахованому автомобілі в Німеччині категорично заборонено.

У Німеччині постраждала сторона захищена в межах наступних лімітів згідно з Директивою ЄС: 7,5 млн євро за шкоду життю та здоров'ю, 1,22 млн євро за матеріальну шкоду автомобілю та 50 тисяч євро за фінансову шкоду.

Нагадаємо, у Моторному (транспортному) страховому бюро (МТСБУ) розробляють нову редакцію закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, якою буде передбачено скасування ліміту виплат за європротоколом, який нині становить 50 тисяч грн.

Раніше в МТСБУ анонсували початок роботи омбудсмена у сфері ОСАЦВ.