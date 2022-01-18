МТСБУ разъяснило, что делать автомобилистам, пока не работает электронная база ОСАГО

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины заверяет, что реестр с личными данными и информацией о договорах обязательного страхования гражданской ответственности миллионов украинских владельцев автомобилей не был поврежден в результате масштабной хакерской атаки на сайты органов власти 14 января.

В то же время, как говорится в сообщении бюро, из-за атаки перестала работать часть его электронных сервисов, о чем оно сообщило специальным госслужбам по борьбе с киберпреступностью для проведения расследования. Сейчас проводятся работы по возобновлению функционирования серверов и сервисов МТСБУ.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атаки. Наши сотрудники работают круглосуточно вместе со специалистами государственных органов. В ближайшие дни возобновим поэтапное функционирование всей информационной системы МТСБУ", — прокомментировал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Пока же автовладельцам, имеющим электронные полисы ОСАГО, придется распечатать и возить с собой или же показывать прямо со своего смартфона полис, пришедший на электронную почту сразу после заключения договора.

В случае, если визуальная форма электронного полиса была утеряна, владелец авто может обратиться к страховщику, с которым заключен договор, с просьбой повторно прислать ему указанный документ.

При этом заверять печатью страховщика распечатанный электронный полис не нужно. МТСБУ также согласовало с полицией и Госпогранслужбой, что до момента преодоления последствий хакерской атаки их сотрудники должны будут проверять именно бумажные полисы. В частности, на границе следует предъявлять бумажные бланки полисов "Зеленая карта".

"Мы находимся в постоянном контакте с представителями Национальной полиции и Государственной пограничной службы, чтобы минимизировать возможность недоразумений во время проверки полисов", — уверяет Шевченко.

Заключать же новые договоры ОСАГО (как внутренние, так и международные) с любой из компаний-членов бюро по-прежнему можно, но в бумажном виде. Они будут действительны и после возобновления работы электронных сервисов МТСБУ, а информация об их заключении поступит в базы данных бюро.

В контексте заключения европротоколов о ДТП в бюро поясняют, что уведомления о происшествии с незначительным ущербом без вызова сотрудников полиции необходимо также оформлять в бумажной форме.

Бланк европротокола выдается страховщиком, с которым заключается договор обязательного страхования. Если по какой-либо причине у автовладельца нет бланка европротокола, он может обратиться к своему страховщику.

После восстановления работоспособности информационного ресурса МТСБУ такие протоколы также можно будет оформлять в электронной форме с использованием подсистемы "Электронный европротокол".

В то же время в бюро предупреждают о возможной активизации в данный период мошенников, фальсифицирующих полисы ОСАГО, и советуют не иметь дело с сомнительными лицами или в не приспособленных для заключения договоров местах, проверять полномочия страховых посредников от имени и по поручению конкретного страховщика (действующее агентсткое соглашение, поручение).

Там также напоминают, что в 2021 году членство в МТСБУ потеряли СК "АСКО-Медсервис", "Глобал-Гарант", "Ю.Би.Ай - Кооп" и "Ю.Эс.Ай" (Киев), а также "Харьковская муниципальная страховая компания" и "Международная страховая компания" (Харьков), и их бланки более не могут считаться действительными.

Напомним, что, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, целью кибератаки в ночь на 14 января было получение доступа к админправам компании-администратора правительственных сайтов. Всего, по его словам, было атаковано 70 сайтов госорганов, 10 из которых подверглись атаке, однако их контент не был изменен и утечка персональных данных с них также не зафиксирована.