Транспорт 20 минут назад

За год сумма выплат по ДТП подскочила на треть — МТСБУ

По сравнению с январем — сентябрем прошлого года количество выплат выросло на 18,5%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За девять месяцев 2021 года Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) уплатило из Фонда защиты потерпевших 202,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба МТСБУ, общее количество выплат составила 5,4 тысяч.

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По сравнению с январем — сентябрем прошлого года количество выплат выросло на 18,5%, сумма выплат — на 32%.

В Бюро отмечают, что наибольший удельный вес, как и в предыдущие периоды, составляют выплаты за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО).

Показатели составляют 61% в общем количестве выплат, и 67% в общей сумме уплаченного возмещения. По этой статье выплат МТСБУ сделало 3,3 тысяч выплат на общую сумму 136,2 млн грн, количество выплат по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 12%, а сумма выплат — на 30%.

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Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко подчеркнул, что на рост выплат по незастрахованных водителей довольно значительный вклад оказало увеличение общего количества автомобилей в стране.

В период с 2016 по 2020 годы мы имели ежегодный прирост количества договоров ОСАГО в 3 — 5%. В 2020 году их заключено на 18% больше, чем в 2016 году. По итогам 8 месяцев 2021 года количество договоров выросло на 8% к показателям соответствующего периода прошлого года. В 2020 по сравнению с 2016 страховщиками ОСАГО сделано выплат на 23% больше. Только за 8 месяцев текущего года рост количества выплат, сделанных страховщиками, составляет 21% к показателям того же периода в прошлом году — рассказал Шевченко.

Также за три квартала 2021 года увеличилось количество выплат, сделанных по водителям льготных категорий. Так, в январе — сентябре прошлого года она составляла 0,8 тысяч, тогда как в тот же период текущего года — одну тысячу (рост на 22%). Сумма выплат также увеличилась на 35,3% и составила 36,8 млн грн. Удельный вес выплат за льготников составляет 19,1% по количеству и 18,2% по сумме выплат.

В первые три квартала 2021 года МТСБУ выплатило почти 11,4 млн грн по обязательствам ОСАГО восьми страховщиков, признанных банкротами. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но которые еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, выплачено путем возврата базового гарантийного взноса в общий фонд МТСБУ на сумму 12,9 млн грн. Это почти на 140% больше, чем за аналогичный период 2020 год, что было вызвано значительным объемом выплат по обязательствам страховых компаний "Галицкая" и "Киев Ре".

Традиционно минимальными остаются выплаты по неустановленным транспортными средствами (4,3 млн грн) и по ДТП, вызванные автомобилями, которыми завладели в результате противоправных действий (0,7 млн грн).

Напомним, в IV квартале 2020 года количество заключенных договоров ОСАГО составило 2,05 млн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что с начала работы системы прямого урегулирования убытков в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности, то есть, с декабря 2016 года по 2020 год было урегулировано 28,5 тысячи страховых случаев.

Источник фото: Depositphotos

 

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