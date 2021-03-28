Страхование и финуслуги 60 минут назад

Суммы выплат пострадавшим в ДТП выросли на 18,4% — МТСБУ

За последний квартал 2020 года страховщики ОСАГО урегулировали более 41,6 тысячи требований пострадавших в ДТП

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В IV квартале 2020 года количество заключенных договоров страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) составило 2,05 млн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей составляет 1,57 млрд грн (+ 12,9%).

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За этот период страховщики ОСАГО урегулировали более 41,6 тысяч требований пострадавших в ДТП, по которым заплатили 812,2 млн грн. При этом, по сравнению с IV кварталом 2019 года, показатель количества урегулированных требований вырос на 10,1%, суммы выплат — на 18,4%. Средняя премия составила 762 грн, средняя выплата — 19 507 грн.

По информации МТСБУ, тройка страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров осталась неизменной: НАСК "Оранта", СГ "ТАС" и УПСК. По объему собранных страховых платежей первое место занимает "ТАС" с показателем 184,5 млн грн. Лидерами по количеству урегулированных требований пострадавших являются "ТАС", "Оранта" и УПСК.

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ТОП-10 СК по количеству договоров и суммой страховых премий за IV квартал 2020 года:

Средний срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу (от даты ДТП), в четвертом квартале 2020 года составил 79 дней. Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования составил 68 дней против показателя 73 дня в III прошлого года.

В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования — 40 дней, так же как и в предыдущем квартале. Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 58,5%, в срок до 90 дней — 76,7% (+3,2 к III кварталу 2020 года).

ТОП-10 страховщиков по показателю доли требований, урегулированных до 60 и до 90 дней с даты ДТП:

В МТСБУ в IV квартале 2020 года поступило 363 жалобы от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, это незначительно превышает этот показатель предыдущего квартала и соответствующего периода прошлого года. В то же время, несмотря на увеличение количества выплат, уровень жалоб (соотношение их количества с количеством выплат) составляет рекордно низкую цифру — 0,87%. Самый высокий уровень жалоб зафиксирован у страховых компаний "Ю.Ес.Ай" (7,5%), "Омега" (6,45%), ХМСК (6,1%).

Ни одной жалобы не поступало на работу восьми страховщиков: СО "Гарантия", "Граве Украина", "Мотор-Гарант", "Колоннейд Украина", "ВАН КЛИК", "Украинский страховой стандарт", "ЮНИВЕС", "Глобал Гарант".

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Согласно графическому информеру "светофор", 26 страховщиков имеют зеленые индикаторы оценок по всем трем показателям. В предыдущем квартале таких компаний было 29. Причиной изменений является увеличение "желтых" оценок по показателю "Качество урегулирования убытков".

Как и в III квартале 2020 года, ни одна страховая компания не получила "красный свет" по показателю "Оценка деятельности страховщика", и только три страховые компании имеют по этому показателю "желтый" цвет светофора.

Один страховщик получил неудовлетворительную оценку по показателю "Качество урегулирования убытков" и четыре — по показателю "Уровень жалоб от пострадавших и страхователей".

Напомним, с начала работы системы ПУУ в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности, то есть, с декабря 2016 года по 2020 год было урегулировано 28,5 тысячи страховых случаев.

Источник фото: Depositphotos.

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